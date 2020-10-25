Сохранить жизнь торговых центов может снижение налоговой ставки

Смогут ли жители региона посещать магазины и кафе в торговых центрах и досуговых комплексах? Или те, едва живые из-за ограничений по пандемии, просто закроются? Ответы на эти вопросы зависят от решения Законодательного Собрания области. Вопрос расчетов налога на имущество для предпринимателей будет рассмотрен на ближайшем заседании 29 октября. Согласно рекомендациям Минфина, регионы должны перейти на новую систему налогообложения. Администрация области предложила исчислять налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости имущества. Речь идёт о торговых центрах, офисах и ряде других помещений размером от 1000 кв. метров. Многим предпринимателям эта ставка показались грабительской.

Бизнесмены заявили, что им придется продать часть площадей (что сложно) или закрыть торговые объекты.

— Мы слышим предпринимательское сообщество и считаем, что надо смягчить ставки по налогу на имущество, особенно для тех предприятий и организаций, которые ранее такой налог не платили, — заявил на рабочей встрече с бизнесменами председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков. — Депутаты предлагают ввести минимальную ставку — 0,1%. Это даст время на то, чтобы привести в порядок кадастровую оценку недвижимости, по которой будет уплачиваться этот налог.

Также предложено увеличить минимальную площадь объектов с 1000 кв. метров до 3000. Закон об исчислении налога ни имущество организаций с кадастровой стоимости будет рассмотрен в первом чтении в ближайший четверг. Большинство депутатов, по предварительным данным, выступают за послабления для бизнес-сообщества.



Это тем более актуально, что у многих предпринимателей есть вопросы по достоверности последней кадастровой оценки недвижимости. Президент торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксёнов убежден, что случаев оспаривания новой кадастровой оценки будет очень много — согласительная комиссия не справится, последуют обращения в суды. При этом одно обращение предпринимателя в суд обходится ему в среднем в 216 тысяч рублей, а доходы за период пандемии заметно снизились. Так, в одном из торговых центров Владимира убытки за год оценили в 11 миллионов рублей, а арендную плату для своих арендаторов с 2014 года были вынуждены снизить в 3 раза.

Ранее «Призыв» сообщал о том, какие ограничения действуют уже сейчас и насколько серьезно они затронули бизнес.