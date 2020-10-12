Следком разыскивает возможного свидетеля в деле пропавшего мальчика

Следком разыскивает владельца автомобиля «Nissan Qashqai» синего цвета. Водитель и его пассажир могли видеть пропавшего в Камешковском районе Савелия Роговцева. Автомобиль проезжал в селе Горки с 12 до 15 часов 28 сентября. Следственное управление СКР по Владимирской области просит откликнуться владельца автомобиля или тех, кто знает хозяина автомобиля или его спутницу.

Следком ищет возможных свидетелей исчезновения первоклассника.

Информацию можно передать по следующим телефонам: руководитель отдела криминалистики — 8-910-779-55-16, дежурный Следственного управления — 8-915-797-80-49, следственный отдел по городу Коврову — 8 (49232) 4-81-56, дежурная часть ОМВД по Камешковскому району — 8 (49248) 2-12-52 и 8-999-377-55-30.