Следком раскрыл подробности поисков пропавшего мальчика

Следственное управление СКР по Владимирской области озвучило подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 7-летнего ребенка в Камешковском районе. Сообщается, что уже допрошены более 250 человек. Осмотрены, в том числе с использованием служебных собак, более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района. Осушен один искусственный водоем и колодцы. При помощи водолазов исследованы близлежащие водоемы.

Также следователи изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам этой работы выявлены транспортные средства, проезжавшие во время исчезновения мальчика. Следствию удалось установить владельцев автомобилей, их уже проверили на причастность к совершению преступления.

— Кроме того, сотрудниками СК России в рамках расследования уголовного дела назначено 16 экспертиз (генетическая, компьютерная, трасологическая и иные), проведены обыски, выемки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, а также иные необходимые следственные действия, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Руководитель Следственного управления Артем Кулаков ежедневно проводит закрытые совещания с представителями правоохранительных органов. На них обобщается уже полученная в ходе следствия информация, а также определяются тактика и дальнейший ход расследования уголовного дела.

Поиски пропавшего первоклассника идут уже девятый день.

К поискам привлечены правоохранители, спасатели, военнослужащие и волонтеры. При проведении поисковых мероприятий задействованы криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет и автомобильный транспорт.

Ранее «Призыв» сообщал, что ход расследования и поисковых мероприятий под контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 7-летний мальчик пропал 28 сентября. Он не вернулся домой из школы.