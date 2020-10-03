Сколько памятников диктору Левитану есть на улице его имени

2 октября в 1914 году во Владимире родился Юрий Левитан, легендарный диктор Всесоюзного радио. В годы военного лихолетья и мирного строительства его голос вселял уверенность и леденил кровь, торжествовал вместе с победителями и звал к новым высотам. Челюскинцы, Днепрогэс, Сталинград, павший Берлин, День Победы, полетевший в космос Гагарин… Об этом, да и обо всем остальном наша огромная страна узнавала от одного-единственного человека. Хотя он не был вождем, а всего лишь диктором, воздействие его голоса на советских людей было огромным. Поэтому неудивительно, что в нашем городе появилась улица Диктора Левитана, которая год от года все больше и больше превращается в его мемориал. Давайте прогуляемся по ней и посмотрим, сколько там памятников «голосу истории» и объектов, носящих его имя.

Бывший Лисин переулок

Улица Диктора расположена в Ленинском районе города. Она ведет от проспекта Ленина вниз к железнодорожному переезду до мелькомбината. Имя советского диктора улица получила спустя год после его смерти — в 1985-м, в канун 40-летия Победы. А ранее здесь был Лисин переулок Ямской слободы, названный по фамилии ямщика, дом которого стоял первым.

До 50-х годов в этом районе города были только частные дома с садами и огородами. Потом стали появляться 2-этажные многоквартирные дома, в 70-е годы частные усадьбы начали теснить пятиэтажки. Среди них особо выделялся так называемый «английский дом». В 1975 году во Владимирском химическом заводе состоялся пуск первого в России производства полимера ПЭТФ и пленок толщиной от 6 до 250 мкм на его основе по технологии и на оборудовании английской фирмы Ай-Си-Ай. Якобы для специалистов этой фирмы, занимавшихся наладкой нового оборудования, и был построен по спецпроекту дом № 1а еще в Лисином переулке.

Неизвестно, сколько на самом деле англичан там проживало, а вот то, что элитное в то время жилье заняла верхушка местной власти, можно заявить с уверенностью. Об этом хотя бы говорит мемориальная доска, установленная в честь 100-летия Виктора Царева, главного прокурора Владимирской области с 1961 по 1983 год, который жил в «английском доме».

В 80-90-е годы улица Диктора Левитана превращается из спального в деловой район города. Здесь появляются проектные институты, школа № 43 и профессиональное училище № 15. А в 1985 году в начале улицы вырос целый культурный кластер: музыкальная школа № 1, музыкальное училище и Областной Дворец культуры и искусства. Она стала достойна носить имя всемирно известного диктора.

Мемориальная доска

Сразу после переименования на доме № 1 по улице Диктора Левитана появилась мемориальная доска из бронзы, напоминающая горожанам, кем был их выдающийся земляк. К сожалению, какие-то вандалы в 90-е годы разбили эту памятную табличку.

В 2000 году городские власти обратились к нашему скульптуру Игорю Черноглазову с просьбой изготовить новую — со скульптурным портретом диктора. 27 мая того же года ее разместили под круглосуточным наблюдением на стене налоговой инспекции в доме № 2. В 2016 году начался внешний ремонт этого здания, и мемориальную доску перевесили на дом № 21а по проспекту Ленина, где она висит и по сей день.

Памятник «Голос истории»

Идея поставить памятник легендарному диктору родилась во Владимире осенью 2014 года, когда отмечалось 100-летие со дня его рождения. Культурно-образовательный центр «Система вечных ценностей», инициатор и основной организатор строительства памятника, начал сбор средств. Пожертвования внесли более сотни частных лиц и с десяток крупных компаний-спонсоров. Также был объявлен конкурс на лучший проект, на который поступили 36 заявок из 15 городов России, а также Белоруссии и Украины.

Победила работа владимирского скульптора Игоря Черноглазова и архитектора Евгения Усенко.

Скульптурная композиция под названием «Голос Истории. Голос Победы» была торжественно открыта 7 мая 2015 года на пересечении улицы Диктора Левитана и проспекта Ленина. Памятник получился уникальным, потому что сам человек, которому он посвящен, отсутствует. И это довольно символично — долгое время мало кто знал, как выглядит Юрий Левитан, ведь по личному приказу Сталина его внешность была засекречена, а его самого круглосуточно охраняли агенты НКВД с приказом применять оружие при возникновении малейшей опасности.

Памятник воссоздает одну из возможных сцен на улицах Владимира военного времени. Дедушка с внуком стоят перед репродуктором, размещенном на фонарном столбе, и слушают последние новости с фронта, которые читает родной голос диктора Левитана. «Величина фигур приближена к натуральной величине человека, чтобы люди чувствовали себя в то время, когда шла война и когда люди слушали голос Левитана, обращались к нему, как, я не знаю, может быть, как к небожителю», — сказал на открытии скульптор, заслуженный художник России Игорь Черноглазов.

Памятник — интерактивный. Репродуктор, изготовленный в Санкт-Петербурге, транслирует голос исторические сводки Великой Отечественной войны. Чтобы включить запись, нужно подойти к памятнику на несколько метров и с помощью смартфона просканировать QR-код, указанный на скульптурной композиции. На появившемся сайте нужно выбрать запись голоса Левитана и включить ее трансляцию из репродуктора.

К сожалению, сейчас это не работает: то ли из-за многочисленных жалоб местных жителей, которым приходилось круглосуточно слушать Левитана, то ли вандалы все сломали. Зато благодаря проекту было сформировано новое пространство для отдыха и проведения торжественных мероприятий. Уютную площадку вокруг памятника владимирцы уже окрестили Левитановским сквером и с удовольствием приходят сюда гулять.

Школа-музей

В 1998 году на улице Диктора Левитана открылась школа № 43. В 2014 году она приняла активное участие в сборе средств на возведение памятника Юрию Левитану. Все деньги, полученные от сданной макулатуры, были направлены на его строительство. В 2015 году школе было присвоено имя знаменитого диктора.

7 мая 2016 года в школе открыт Музей истории радиовещания Владимирской области. Центральное место в экспозиции занимают материалы и экспонаты, посвящённые именно Левитану. В музее можно увидеть очень редкие и раритетные экспонаты: радиоприемники, микрофоны, звукозаписывающая и воспроизводящая техника разных времен. А также здесь собрана коллекцию аудиозаписей голоса Юрия Левитана. Отдельные разделы музея посвящены истории радиовещания во Владимирской области.

В ходе поисковой работы ученики, педагоги и родители школьников подобрали фотографии и документы ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в Лисином переулке, ныне улица Диктора Левитана. Материалы связаны с личными историями однополчан и их послевоенными встречами с Юрием Левитаном.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал в школьный музей часть архива, который был предоставлен музею-заповеднику дальними родственниками Левитана. Это подлинные фотографии семьи, письма, которые получал Левитана от своих поклонников. Особый интерес представляют сценарии радиопередач с правками, которые своей рукой вносил Левитан.

Самый большой памятник в мире

В самом конце улицы Диктора Левитана, у садового товарищества «Медработник», в 2016 году началось строительство жилого комплекса «Династия». Он состоит из трех 14-этажных корпусов, каждый из которых назван именем одного из наших выдающихся земляков: «Левитан», «Столетов» и «Лазарев». Корпус «Левитан» уже сдан в эксплуатацию и заселен жильцами. Теперь с уверенностью его можно назвать самым большим памятником легендарному диктору в мире.