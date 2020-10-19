Синоптики спрогнозировали неделю предзимья

Пасмурная погода с дождями и мокрым снегом ожидается на этой неделе во Владимирской области. Неделя сырого предзимья, так назвали ее специалисты центра погоды Фобос. Днем воздух не прогреется выше +6 градусов, а в ночные часы температура будет опускаться до нуля градусов. Синоптики предупреждают, что на фоне осадков перепады приведут к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы. Так что автомобилистам следует это учитывать и вовремя переобуть свой автомобиль.

— Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется, — сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сырое предзимье сохранится до конца рабочей недели.

В пятницу под влиянием атлантического циклона дожди усилятся, и воздух прогреется до +10 градусов. Однако возвращения тепла уже можно не ждать, отмечают синоптики. В этом году длительность бабьего лета в России и так оказалась редчайшей — оно продолжилось практически до середины октября.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире завершился сезон фонтанов.