Синоптики рассказали о погодных сюрпризах октября

Жителей Владимирской области ждут теплые выходные без дождей. Отличная погода, с которой начался октябрь, пока сохранится. Днем в субботу и воскресенье воздух в регионе прогреется до +20 градусов. В Гидрометцентре поясняют, что влияние на погоду оказывают антициклоны и теплые воздушные массы. Температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов.

Октябрь будет теплее обычного, изобилия осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, погода выравнится до соответствия климатической норме ближе к концу месяца, тогда же случится и похолодание. Возможен первый снег.

А вот метеозависимым людям затянувшееся бабье лето может принести неудобства. Атмосферное давление сейчас повышенное. В выходные оно будет достигать 760 мм ртутного столба при норме 750 мм. Такой скачок может негативно сказаться на здоровье.

Ранее «Призыв» сообщал, что теплая погода, которая пришла в регион, сулит настоящий грибной бум.