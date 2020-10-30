Синоптики рассказали о погоде на выходные

Погода во Владимирской области начнет меняться. Обширный солнечный антициклон, который долгое время удерживал в Центральной России аномальное тепло, начали теснить атлантические вихри. В итоге уже сегодня небо начнут затягивать облака, воздух будет прогреваться меньше, сообщает центр погоды «Фобос». Средняя дневная температура предстоящих выходных +5 градусов, что, впрочем, по оценкам синоптиков, еще выше нормы. Ночью температура опустится до +1 градуса. Самая высокая вероятность дождей — в воскресенье. Судя по данным одного из популярных погодных пабликов, в ночь на понедельник даже возможен мокрый снег.

С началом новой недели облака будут рассеиваться, и есть шанс на небольшое потепление до +10 градусов.

— Во вторник мы уже окажемся под влиянием антициклона, поэтому погода будет малооблачной, без осадков. Температура повысится заметно: ночью будет 5-6 градусов, днем — 7-12 градусов. Вернутся двузначные показатели, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Климатическая зима придет с опозданием

Постоянные морозы придут в этом году с опозданием на 2-3 недели. Климатическая зима, по прогнозам синоптиков, наступит в конце ноября. До этого момента периоды холодной погоды будут чередоваться с потеплением.

А пока афиша «Призыва» расскажет о том, как интересно провести выходные, несмотря ни на какие капризы погоды.