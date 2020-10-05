Синоптики пообещали еще неделю аномального тепла

Аномально теплая для октября погода порадует жителей Владимирской области еще неделю. Температура будет выше климатической нормы примерно на пять градусов. Судя по данным популярных погодных пабликов, воздух в дневные часы может прогреться до +21 градуса. Температурные аномалии на этой неделе будут наблюдаться на большей части европейской России.

— Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области, — сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Бабье лето задержится еще на неделю.

При этом Центр погоды Фобос не исключает осадков. В отдельные дни недели вероятны небольшие дожди. Ранее синоптики предрекли жителям Владимирской области октябрь теплее обычного, изобилия осадков не ожидается. Погода приблизится к климатической норме ближе к концу месяца, тогда же случится и похолодание. Возможен первый снег.

Пока же есть время насладиться хорошей погодой. Ради этого во Владимире даже продлили на неделю работу фонтанов. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.