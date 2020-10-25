Синоптики пообещали «бабью осень»

Жителей Владимирской области, как и всей Центральной России, на грядущей неделе ждет «бабья осень». И хотя такого термина в метеорологии не существует, специалисты центра погоды «Фобос» отметили, что погода будет именно такой. Синоптики поясняют, что свое влияние окажет гигантский антициклон с запада. Последняя неделя октября окажется комфортной. Вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет выглядывать солнце, а ветер будет преимущественно южным. Днем воздух будет прогреваться до +8 градусов.

— Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Антициклон принесет хорошую погоду.

Также синоптик отметил, что октябрь 2020 года в Центральной России со средней температурой воздуха +9,8 градуса имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года со среднемесячной температурой +9 градусов.

Судя по данным популярных погодных пабликов, к концу рабочей недели погода испортится, начнутся дожди. Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой погоды октября снова зацвела земляника.