Синоптики назвали срок ухода бабьего лета

Аномально теплая погода покинет регионы Центрального федерального округа к концу следующей недели. Температура резко понизится и приблизится к климатической норме. Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

При этом, судя по данным погодных пабликов, грядущий понедельник будет относительно прохладным. Дневная температура не превысит +12 градусов и не исключены дожди. Но уже во вторник воздух прогреется до +18 градусов. В пятницу температура начнет падать, погода резко погрузит нас в осень.

Аномальная теплая погода покинет Владимирскую область.

Пока же в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода. Свое влияние на погоду оказывает антициклон, который постепенно смещается на юго-восток, уступая место циклонам, уточняют в Гидрометцентре.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой погоды октября во Владимире решили продлить сезон фонтанов.