Шесть интересных фактов о синеокой гжели

Изначально гжель была разноцветной. С XVII века мастера расписывали свои изделия яркими красками: лиловыми, желтыми, зелеными и коричневыми. Синяя роспись стала визитной карточкой гжели лишь с середины 20-х годов XX века. Переход на роспись кобальтом историки объясняют влиянием голландских мастеров. В то время в моду вошли голландские изразцы и китайский фарфор. Гжельские мастера переняли этот опыт: получилось красиво и недорого. Кстати, до обжига рисунок на изделии имеет черный цвет. И только под воздействием высоких температур краски приобретают привычную нашему глазу синеву. Используя только одну краску, художники получают более 20 (!) оттенков синего.

Цветной росписью сегодня владеют немногие. Специально для музея-кафе «Гжель» мастера изготовили тарелки и плитки, расписанные в редчайшей технике – коралловая гжель. Была разработана технология, благодаря которой цвета сохраняют свою насыщенность во время обжига при температуре в 1300 градусов. Только представьте — это в 13 (!) раз выше температуры кипения воды.