Сезон фонтанов во Владимире закрыли из-за дождей

Во Владимире завершился сезон фонтанов. Специалисты муниципального предприятия «Владимирводоканал» со вчерашнего дня приступили к работам. Как пояснили эксперты, законсервировали почти все объекты. На обслуживании водоканала находятся 11 фонтанов. В них не только выключают воду, но и останавливают насосы, вычищают фильтры. На Театральной площади плоскостной светомузыкальный фонтан накрывают деревянным настилом, чтобы решетка не забивалась снегом и смётом. Другие такие же конструкции, например, на Вокзальном спуске и в Патриаршем саду, остаются нетронутыми.

В 2020 году пандемия коронавируса отсрочила пуск фонтанов, а бабье лето продлило сезон до октября.

Во Владимире есть еще два фонтана , которые обслуживаются другими организациями. У Торговых рядов фонтан содержит частная организация. В этом году воду в нем вообще не включали. Фонтан у «Белого дома» выключили еще в августе. Администрация Владимирской области, которая собиралась заняться его благоустройством, так и не начала работы.

Скоро в городских парках официально завершится летний сезон, закроются аттракционы. Для посещения парки открыты. Как «Призыв» сообщал ранее, власти не видят необходимости закрытия как торговых объектов, так и центров культуры и отдыха.