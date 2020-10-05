Сезон фонтанов продлили из-за хорошей погоды

Во Владимире продлили сезон работы фонтанов. Традиционно его закрывают к 1 октября. Но из-за хорошей погоды администрация решила приостановить консервацию жирандолей на зимовку. В этом году бабье лето серьезно скорректировало график работы муниципальных служб, задержав отопительный сезон и продлив сезон фонтанов. Последнее не может не радовать горожан.

Светомузыкальный фонтан на Театральной площади ежедневно привлекает к себе сотни владимирцев и туристов. Особо отчаянные школьники продолжают бегать между струями, не боясь намокнуть в прохладную погоду. Вечерами вокруг фонтана собираются люди, чтобы послушать музыкальные композиции. Тем более, что сейчас после ремонта и покраски лавочек, установки на площади вазонов с туями и можжевельником, отдыхать у фонтана комфортно.

На обслуживании администрации Владимира находится 11 фонтанов.



Ежегодно мэрия тратит на содержание и ремонт фонтанов около 3,5 миллионов рублей. В этом году из-за введенного в регионе режима повышенной опасности сезон фонтанов начался позже обычного. Так и не включили фонтан частники у комплекса «Торговые ряды». Раньше срока закрыли фонтан у здания администрации Владимирской области. В прошлом году около него поставили закладной камень с намерением в ближайшее время провести реконструкцию и устроить новый сквер. За год планы не сдвинулись с мертвой точки, нет даже проекта благоустройства.



Стоит сказать, что жители Владимира часто обращаются к властям с просьбой открыть новые или отремонтировать старые фонтаны. Так, при благоустройстве сквера за городским дворцом культуры власти обещали восстановить захудалый фонтан. Но сегодня там только клумба.



В ходе первого этапа реконструкции парка «Добросельский» жители микрорайона Доброе очень просили сделать им фонтан. Глава администрации Андрей Шохин заявил, что место отведено, при наличии финансирования он будет построен. Но пока в центре всех аллей только островок со свежим грунтом. Это будет главная клумба, но не фонтан.

Как «Призыв» сообщал ранее, новый фонтан появился в Муроме на пешеходной улице.