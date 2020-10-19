Сергей Шнуров помог певцу из Владимира прорваться в «Голос»

Музыкант из Владимира успешно прошел этап слепых прослушиваний нового, уже девятого по счету сезона вокального шоу «Голос». К Игорю Завазальскому повернулся Сергей Шнуров. Конкурсант исполнил песню Леонида Агутина «Что происходит». По лицам судей было видно, что исполнение лирической композиции им понравилось. Однако Шнуров был первым, кто сказал: «Я повернусь точно». Лидер легендарной группы «Ленинград» заверил, что вместе их ждут великие дела.

— Очень рад, что я повернулся один, никакого торга, вы идёте в мою команду, вместе мы всех порвём. Отлично, спасибо, супер! – высказался Сергей Шнуров.

Выступление высоко оценил и ведущий шоу Дмитрий Нагиев. «Все было очень достойно, — отметил Нагиев. – Сдержанно, без заигрываний с публикой и судьями. Очень по-мужски».

Владимирский музыкант преодолел этап слепых прослушиваний.

Игорю Завазальскому 25 лет. На шоу музыкант рассказал, что занимается музыкой во всех ее проявлениях: пишет, поет, играет. Чтобы реализовать себя, как артиста, Игорь решил поучаствовать в проекте.

Исполнители Владимирской области принимают участие в популярном вокальном шоу не впервые. Ранее «Призыв» рассказывал об участии в «Голосе» солиста группы «Рекорд Оркестр» Тимофея Копылова, юного рок-музыканта Захара Усенко, а также исполнительниц Дарьи Шигиной и Аланы Чочиевой. В шоу «Голос 60+» Владимир представлял актер и режиссер Владимир Лаптев.