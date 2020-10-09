Сергей Шевченко попросил жителей Владимирской области посидеть дома

Вслед за Минздравом, который рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, к жителям Владимирской области с подобной просьбой обратились местные власти. Первый вице-губернатор региона Сергей Шевченко записал видеообращение. Чиновник призвал всех посидеть дома. Это ограничение жизненно необходимо всем, подчеркнул он.

— Уважаемые жители Владимирской области! Для того чтобы не допустить осложнения эпидобстановки и разомкнуть цепочку контактов, предотвратив тем самым новые заражения, убедительно просим вас провести выходные дома. Обращаюсь к вам не только от имени оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, но и от себя лично как врач. Оставайтесь дома, сохраните здоровье, — призвал Сергей Шевченко.

Активными носителями коронавируса сейчас являются 1467 человек.

В России за минувшие сутки выявлены 12 126 новых случаев COVID-19, это рекорд — больше, чем на пике в мае. Во Владимирской области число инфицированных также остается высоким. За 24 часа подтверждены еще 56 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время болеют 1467 человек. Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня — 1,14.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области ужесточен масочный режим, а бизнесу рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленку.