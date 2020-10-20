Семеро пассажиров пострадали в ДТП с троллейбусом

ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня около 15.20 в Коврове. По предварительной информации, на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина троллейбус наехал на столб. «По состоянию на 15.40 за медицинской помощью обратились 7 пассажиров транспортного средства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Троллейбус влетел в столб в Коврове.

Вполне возможно, что выпавший снег спровоцировал опасную ситуацию на дороге. Причины ДТП пока неизвестны. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП с участием сразу трех автомобилей, которое произошло в Кольчугинском районе.