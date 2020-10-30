Сбербанк запустил кредитование недвижимости, которая находится в залоге у других банков

Теперь в ипотеку Сбербанка можно купить или продать квартиру на вторичном рынке, которая была приобретена в ипотеку любого другого банка. Покупатель оформляет ипотеку на покупку готового жилья с учётом дополнительных скидок по ставке от 7,9% годовых. Продавцу недвижимости предоставляется кредит на погашение долга по ипотеке в другом банке. Чтобы подать заявку и оформить кредит, не нужно никуда идти и собирать справки — всё делается полностью онлайн. Для кредита на сумму не более 3 млн рублей можно оформить рефинансирование ипотеки потребительским кредитом в Сбербанк Онлайн, деньги будут сразу зачислены на счёт клиента.

Для суммы кредита более 3 млн рублей оформляется кредит на погашение ипотеки на DomClick.ru. Долг по ипотеке продавца гасится банком, а не за счёт кредитных средств покупателя. Это позволяет оперативно снять обременение, продать квартиру и погасить кредит за счёт средств от продажи квартиры.

Покупатель получает ипотеку и начинает выплачивать кредит за квартиру только после подписания договора купли-продажи.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город. Услуга позволяет упростить и ускорить процесс купли-продажи недвижимости, находящейся в залоге у других банков. При этом всё происходит прозрачно и безопасно, участники сделки не связаны финансовыми обязательствами до подписания договора купли-продажи».