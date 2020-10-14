Сбербанк запускает ипотеку под 0,1% годовых

Сбербанк совместно с Доброградом инициировали новую программу ипотеки. Ставка по ипотеке в первый год обслуживания кредита составит 0,1%.

Предложение распространяется на квартиры Доброграда и будет действовать в течение одного года, после чего параметры ставки устанавливаются на уровне льготной ипотеки – 6,1% или 4,7% в случае, если клиенты попадают под условия «семейной ипотеки». Первоначальный взнос в рамках предложения, которое действует до 31 декабря 2020 года составляет 15% от стоимости объекта, срок кредита — 20 лет. Новая программа предусматривает выдачу кредита на сумму до 6 млн рублей.

«В последний год мы наблюдаем устойчивый рост спроса на ипотечное кредитование. За 9 месяцев количество заявок, принятых Сбербанком увеличилось на 48 % к аналогичному периоду прошлого года. Актуальные предложения, эффективные государственные ипотечные программы и возможность получения ипотеки под ставку 0,1 % делают сегодняшнюю ситуацию на рынке очень выгодной в части решения квартирного вопроса для многих семей. Мы в свою очередь помогаем людям реализовывать их мечты», – отметил Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк.

«Новые ипотечные условия разработаны нами совместно со Сбербанком и мы рады, что банк поддержал нашу инициативу. Программа позволит существенно облегчить покупку жилья. Мы предоставляем возможность приобретения ипотеки как в оффлайн, так и в онлайн формате. На данный момент мы единственные, кто работает по этой схеме во Владимирской области», – рассказал Денис Зайков, финансовый директор «Доброград девелопмент».

Справочно

Доброград – новый российский город, в котором благодаря современным технологиям и передовой урбанистке, создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека. В основе концепции города создание актуальной, масштабной, городской инфраструктуры, качественного и доступного жилья. Архитектурная концепция города предусматривает, что проектируемая городская среда будет соответствовать требованиям людей нескольких поколений, сохранение красоты природы и экологии территории, а также создание новых рабочих мест. Согласно градостроительному плану к 2034 году число жителей достигнет 47 тысяч человек.

На территории города будет построено 1 543 000 кв.м жилья и 985 000 кв.м. коммерческой недвижимости.