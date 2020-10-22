Сбер принял участие в HR-саммите 2020 в Нижнем Новгороде

HR-эксперты Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк приняли участие в HR-саммите 2020, который проходил в Нижнем Новгороде с 20 по 21 октября.

Олеся Лебедева, HRD, выступила на ключевом мероприятии Саммита — панельной дискуссии «Человеческий капитал: Вызовы 21 века. Роль государства и бизнеса в создании экосистемы для качественного развития и благополучной жизни человека», в рамках которой обсуждались принципы взаимодействия бизнеса и власти, стратегия 2035 и проекты по достижению её целей.

Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Наша ключевая задача не только оказывать качественные услуги населению и бизнесу, но и менять регион. И Сбербанк уже сегодня думает над тем как создать то завтра, которое позволит это сделать. Именно поэтому один из наших ключевых фокусов – образование: образование детей, руководителей, педагогов, бизнеса. Сейчас нижегородский регион включен практически во все образовательные проекты Сбера, реализуемые как на федеральном, так и региональном уровне. Мы предлагаем развитие своим клиентам — развитие финансовой грамотности, управленческих компетенций, hard-skills и soft-skills. Вклад в это своих интеллектуальных и материальных ресурсов позволит нам создать будущее для развития региона в целом».

HR-саммит в Нижнем Новгороде стал площадкой для обсуждения тенденций в сфере управления персоналом и обмена опытом HR-коллег. Ключевыми темами стали партнерство государства и бизнеса по развитию человеческого капитала и повышение привлекательности региона за счет увеличения рейтинга нижегородских работодателей. Мероприятие проходило в онлайн-формате.

Саммит организован HR Ассоциацией ПФО, Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области, Проектным офисом по развитию человеческого капитала при поддержке Правительства Нижегородской области.

Наталья Моисеенко, руководитель HR Ассоциации ПФО:

«Мы пригласили лучших экспертов для обсуждения вопросов развития HR-сферы и обмена практиками. Сейчас очень важно следить за трендами и быстро перестраиваться. Опыт и проекты Сбербанка, как одного из главных работодателей в регионе, особенно интересен и важен участникам мероприятия».