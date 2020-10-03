Рпенский проезд построят за три года

Рпенский проезд будут строить в течение трех лет. Администрация Владимирской области запланировала средства в бюджете 2021-2023 годов. Первый транш поступит уже в этом году. Речь идет о 600 миллионах рублей, которые выделило Правительство РФ две недели назад. Эти деньги позволят запустить процедуру подготовки конкурсной документации и проведения торгов по поиску подрядчика для строительства важной городской магистрали. Проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Всеми организационными делами будет заниматься владимирская мэрия. Область будет контролировать процесс.

— Проект утвержден как приоритетный. Необходимость дублёра перегруженной улицы Добросельской областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок, — сообщают в администрации Владимирской области.

Стоимость 2,2 км четырехполосной дороги — свыше 2 миллиардов рублей.

Рпенский проезд пойдет от улицы Мира в районе Пенсионного фонда и закончится на Красносельской. Маршрут — довольно сложный, с перепадами высот, с рекой Рпень. На территории расположены гаражные кооперативы, частные предприятия и жилые дома. Со всеми владельцами мэрии придется вести переговоры и выплачивать компенсации за изъятую собственность. У жителей частных домов, которые попали в зону застройки, есть опасения, что с ними обойдутся несправедливо.

И в этом есть смысл, так как после строительства Лыбедской магистрали осталось много семей, недовольных размером компенсации и теми вариантами квартир и домов, куда мэрия их переселила. Не исключено, что и сама стройка долгожданного дублера затянется. Ни один из крупных дорожных объектов во Владимирской области не был сдан в срок. Это касается и Лыбедской магистрали, и обхода деревни Бараки.

Кстати, Рпенский проезд — это не утвержденное название магистрали, а рабочая версия. Администрация Владимира рассчитывает запустить голосование на лучшее название будущей дороги. К слову, после завершения строительства Ледового дворца горожане охотно выбирали его название. Было предложено множество вариантов.

Ранее «Призыв» сообщал о проблемах на стройки еще одного важного дорожного объекта — перешейка между Сперанского и Чапаева. Первый этап не будет сдан в этом году.