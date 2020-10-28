Ровно месяц продолжаются поиски Савелия Роговцева

Поиски семилетнего Савелия Роговцева, пропавшего в Камешковском районе, продолжаются уже месяц. И хотя с 28 сентября о местонахождении ребенка ничего не известно, надежду не теряют ни правоохранители, ни помогающие им волонтёры. Первоклассник объявлен в федеральный розыск. Ориентировки можно увидеть на остановках, фонарных столбах и баннерах.

Рост 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синие куртку, брюки и кроссовки. С собой — черно-зеленый рюкзак.

— Следственные органы работают, опрашиваются возможные свидетели. После того как было объявлено денежное вознаграждение от МВД за сведения о пропавшем ребенке, информации поступает много, но все надо перепроверять, — рассказал «Призыву» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Также омбудсмен призвал не останавливаться и продолжать распространять информацию о поиске мальчика.

Напомним, что на личный контроль дело взял главный следователь страны. Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования и поисковых мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

— Уголовное дело в производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего, — пояснили «Призыву» в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.

Не сдаются и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Штаб в поселке Горки, где пропал ребенок, свернут, однако активно ведётся информационная работа, отрабатываются необходимые задачи на местности.

— Ни до этого, ни сейчас мы не проверяли версии гадалок и экстрасенсов. Продолжаем отработку снимков с беспилотных летательных аппаратов, повторно проверяем некоторые участки местности, продолжаем съёмку. На некоторые задачи выезжает кинолог, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» в «ВКонтакте».

Также поисковики опубликовали карту местности. Ее разноцветные линии называются треками. Это маршруты, которыми ходили пешие группы, и зоны, которые были отработаны при помощи различных технических средств.

— Линий много. Но будет больше. Поиск продолжается. Мы верим. И продолжаем искать, — оптимистично заверяют волонтеры.

Ранее «Призыв» сообщал, что психологи изучают рисунки пропавшего мальчика. Один из них насторожил специалистов. На альбомном листе — одинокое дерево и строение, похожее на шалаш.