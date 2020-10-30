«Ростелеком» организовал каналы связи для отчетно-выборного собрания Владимирского областного отделения «Опоры России»

«Ростелеком» выступил техническим партнером общего собрания Владимирского областного отделения «Опоры России». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – «Центр культуры и искусства на Соборной» — проводным и беспроводным доступами в интернет со скоростью 100 Мбит/с для обеспечения видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Благодаря технической поддержке «Ростелекома за собранием в режиме реального времени наблюдали и могли голосовать в муниципалитетах по всей области более 100 человек.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В этом году многие мероприятия перешли в онлайн формат в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Развитая оптическая инфраструктура позволила обеспечить качественную телеком-поддержку и создать комфортные условия для всех региональных участников. Мы рады, что благодаря онлайн-формату география участников значительно расширилась, и даже те, кто находится на самоизоляции, смогли виртуально присутствовать на мероприятии».

Екатерина Краскина, председатель Владимирского областного отделения «Опоры России»:

«Обязанность каждого члена объединения – принимать активное участие в уставных мероприятиях организации. В этом году Советом Владимирского областного отделения ”Опоры России” было принято решение о проведении очередного общего собрания регионального отделения в очно-заочной форме. Его реализация была бы невозможна без качественного высокоскоростного интернета от «Ростелекома“. Выражаю признательность компании за качественную техническую поддержку мероприятия».

«Ростелеком» регулярно оказывает телеком-поддержку масштабным экономическим, спортивным, культурным и социально значимым событиям, проходящим во Владимире, таким, как «Владимирская весна», «Последний звонок», «Открытые кинопоказы» и другие.