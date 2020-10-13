«Ростелеком» и Банк России открыли в «Сириусе» образовательную программу по кибербезопасности финансового сектора

Образовательный фонд «Талант и успех» при содействии «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар» открыли ежегодную учебную программу по кибербезопасности в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Ее участниками стали студенты 1–6 курсов, которые победили во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов».

В соревновании приняли участие 938 студентов из 77 городов России. Из 455 конкурсантов, решивших хотя бы одну задачу, в финал прошли 70 человек. Они прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар», по итогам которого был определен 51 призер. Именно эти ребята отправились на образовательную программу по кибербезопасности в НТУ «Сириус».

«Будущее за образованием, в котором сочетаются глубокие предметные знания и умение применить их на практике. Основополагающим принципом в Научно-технологическом университете “Сириус” является именно такая интеграция науки, образования и индустрии. Совместно с индустриальными партнерами — безоговорочными лидерами в своих областях мы формируем основу для лидерства России в приоритетных направлениях, в том числе информационных технологиях и средствах защиты информации», — рассказал ректор Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.

В этом году образовательная программа посвящена информационной безопасности финансовой сферы и проводится совместно с Банком России. В нее включены лекции экспертов Банка России, в частности специалистов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), а также представителей департаментов финансовых технологий и национальной платежной системы. Участники узнают о российской финансовой системе, финансовых технологиях, актуальных угрозах и управлении рисками информационной безопасности.

В рамках технического трека, разработанного специалистами «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ, студенты изучат принципы анализа защищенности сетевого периметра и веб-приложений, защиты информации от вредоносного ПО, безопасной разработки, расследования инцидентов и многое другое. Образовательную часть дополнит ряд тренингов по умению работать в команде и управлению собственными ресурсами (soft skills), а также профориентационные круглые столы и обзор возможностей стартапов и предпринимательства в области информационной безопасности.

«Наша задача — развитие не только технологий, но и человеческого потенциала. Ежегодно “Ростелеком” собирает в “Сириусе” самых талантливых школьников и студентов России, чтобы помочь им сделать первые шаги в сфере информационной безопасности. Я убежден, что только такой системный подход позволит в полной мере реализовать тот потенциал, который есть у нынешнего молодого поколения», — отметил вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома», генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

Заключительный этап пройдет в формате киберучения. Конкурсанты должны будут предотвратить нападение на крупные финансовые системы. По легенде, кибергруппировка Bobalt атаковала банки с помощью разработанного ими вируса. Анализ показал, что его распространение началось с взлома информационно-телекоммуникационной системы стадиона «Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи и матчи чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018. Участники должны будут в течение ограниченного времени провести расследование инцидента, восстановить доступ к инфраструктуре, захваченной хакерами, остановить атаку и минимизировать ее негативные последствия. Киберучения пройдут на действующем объекте в условиях максимально приближенных к реальности.

«Мы рады способствовать развитию образования в сфере информационной безопасности. Финальный этап, который пройдет на стадионе “Фишт”, увлечет участников своим игровым форматом и в то же время потребует углубленных знаний в области анализа и расследования инцидентов», — рассказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.