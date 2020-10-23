Роспотребнадзор штрафует предприятия общепита и туристов

Эпопея с проверками Роспотребнадзора продолжается. С начала сентября это ведомство проверило более 700 предприятий Владимирской области. В их числе – предприятия розничной торговли, общественного питания, а также образовательные учреждения. Основные выявленные нарушения – не проводится дезинфекция помещений, нарушается социальная дистанция между людьми, манкируется масочный режим.

— За осенний период уже составлено 220 протоколов об административном правонарушении, из них 146 — в отношении граждан, 28 — юридических лиц, остальные — на ИП и должностных лиц. Все материалы в настоящее время рассматриваются судами, — сообщила Илона Голованчикова, ведущий специалист-эксперт отдела по защите прав потребителей.

Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией во Владимирской области составляет 645 человек на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что распространение ковида в регионе продолжается. Поэтому ограничительные меры оправданы. Напомним, что за последний месяц в регионе ужесточили масочный режим, сократили график работы кафе и ресторанов, запретили там кальянные. А со вчерашнего дня до 8 ноября приостановлена работа детских развлекательных центров. Это минимизирует контакт детей во время осенних каникул, уверены в надзорном органе.

Кроме предпринимателей и их клиентов, к административной ответственности активно привлекают и прибывших из-за границы туристов. Этой осенью на них было составлено 146 протоколов. Отдыхающие обязаны были в трехдневный срок по возвращении в Россию пройти тестирование на коронавирус и загрузить данные результаты на портал госуслуг. Но этого не сделали.

За нарушение требований Роспотребнадзора гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на 90 суток.