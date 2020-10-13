Роспотребнадзор провел рейд по кинотеатрам и музеям

Сотрудники Роспотребнадзора проверили, как соблюдаются меры по профилактике коронавирусной инфекции в кинотеатрах Владимира и музейном комплексе «Палаты». В первую очередь на входе с администрации зданий спрашивали температурные листы сотрудников, а также график уборки и проветривания помещений. Потом всё внимание переходило на поток посетителей.

Сегодня в кинотеатр «Киномакс» на просмотр мультфильма пришли шестиклассники школы №11. «Поход в кино мы организовывали через директора, служебную записку. Дети пришли все в масках,» – пояснил учитель русского языка и литературы Александр Чернышев, сопровождавший детей.

Сотрудники Роспотребнадзора попросили менеджера показать, каким образом будут рассажены школьники в зрительном зале. Ребят усадили в два ряда, но рядом друг с другом, что сначала смутило проверяющих: по требованиям СанПиНа необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Но в администрации кинотеатра поспешили объяснить, что на семьи и группы из образовательных учреждений эти требования не распространяются.

— Полтора метра соблюдаем, когда приходят люди, пришедшие отдельно друг от друга. У нас даже по компьютерной программе запрет стоит, чтобы из разных социумов не сидели вместе. Им рядом не получиться даже купить билет. Обязательно через промежуток в 1 сидячее место, – рассказала «Призыву» менеджер по рекламе кинотеатра «Киномакс-Буревестник» Юлия Гордеева. — Если же пришла группа знакомых, они также могут купить места рядом.

Между киносеансами проходит уборка с дезинфекцией. Сотрудник кинотеатра рассказал, что в кафе за попкорном сейчас выстраивается гораздо меньше посетителей, чем было до пандемии. Стали меньше приходить с детьми.

— Меню осталось прежним, стараемся просто фасовать блюда и напитки с закрытыми крышками. Но в ассортименте одновременно много не держим продукции, по минимуму. Обслуживаем людей в масках, персонал обеспечен масками и перчатками, — рассказала сотрудница кинотеатра Ольга Козина.

По словам представителей кинотеатра, среди клиентов есть те, кто игнорирует масочный режим, несмотря на просьбы сотрудников. Но из-за этого здесь никого ещё не выгоняли.

А вот в «Палаты» без масок туристов не пустят, на входе их встречает охранник. Если люди вошли без СИЗов, их просят надеть или купить маску на кассе. Цена 1 штуки – 25 рублей. По словам музейных работников, средства защиты в наличии есть всегда. Здесь же гости приобретают билеты и сувенирную продукцию. В основном по безналу. На экспозиции экскурсионные группы пускают по 5 человек. Остальные в это время ждут своей очереди.

— Между экскурсиями у нас, как правило, 15-минутные перерыв на обработку залов. Проветриваем помещения и обрабатываем все контактные поверхности. Билеты на входе перед экспозицией проверяет специальный сотрудник в защитной маске и перчатках. Дежурный есть на каждом этаже, — рассказала Юлия Бабошкина, заведующая хозяйством музейного центра «Палаты». – По одной лестнице наши посетители поднимаются, по другой – спускаются. Обязательно разводим потоки.

Ежедневно ВСМЗ отчитывается по ситуации с ковидом в Министерство культуры. Сейчас для всех государственных музеев федеральное ведомство даже создало оперативный штаб. Каждый музей отчитывается о своем режиме работы. В ВСМЗ пока всё без изменений.

Профилактическими мероприятиями культурно-развлекательных учреждений Роспотребнадзор остался доволен. По крайней мере, протоколов с нарушениями сегодня составлено не было. Как сообщал «Призыв» ранее, на очереди рейды по общественному транспорту. Соблюдение масочного режима проверят у перевозчиков и таксистов.

Татьяна Данилова Фото «Призыва»

