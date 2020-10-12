Роспотребнадзор пока не прогнозирует выход на плато по коронавирусу

Региональное управление Роспотребнадзора не прогнозирует выход на плато по коронавирусу в ближайшее время. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе ведомства. Во Владимирской области фиксируется устойчивый рост новых случаев заражения. И когда ситуация стабилизируется, точно сказать нельзя.

— Последнее время мы отмечаем стабильную тенденцию роста. Но в этом ничего страшного нет. Ситуация нами были прогнозируема, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — При этом точно сказать, когда мы выйдем на плато, а потом пойдем вниз, пока сложно. По сравнению с весной мы отстаем от Москвы по темпам распространения вируса на две-три недели.

При этом мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1 отметил, что решающей в вопросе борьбы с пандемией будет эта неделя. Пока ковид наступает, и замедлить его передачу не удается. Изменить ситуацию может частичный перевод сотрудников на удаленку. В нашем регионе, в отличие от Москвы, это пока носит рекомендательный характер. Но часть работодателей к совету прислушалась.

Если удастся хотя бы частично разобщить коллективы, снизить нагрузку на общественный транспорт и соблюдать масочный режим, тогда ситуация будет развиваться по более оптимистичному сценарию, считают эксперты федерального ведомства. По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости может быть пройден в стране через 10 — 20 дней. Должно пройти, как минимум, 1,5 инкубационных периода после ужесточения мер, чтобы они дали результат.

В настоящий момент во Владимирской области COVID-19 болеют 1623 человека.

Пока же число пациентов с коронавирусом продолжает уверенно расти. Сегодня во Владимирской области 62 новых случая заражения. Это чуть меньше, чем накануне. Но значительно больше, чем три недели назад, когда положительные тесты получили 34 жителя области. За 21 день ежесуточный прирост инфицированных практически удвоился.

Больше всех заразившихся в Муромском районе: плюс 13 человек в статистику распространения коронавируса. 12 случаев заражения отмечено во Владимире, 11 — в Гусь-Хрустальном районе, по 7 случаев инфицирования — в Александровском и Собинском районах, по 4 — в Петушинском и Суздальском. Двое заболевших зарегистрированы в Ковровском районе, по одному — в Судогодском и Юрьев-Польском районах.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердили у 7959 жителей области. 1623 из них болеют в настоящий момент. 6099 человек выздоровели. Сегодня закрыли больничный всего 7 пациентов. И этот показатель давно демонстрирует тенденцию на снижение. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 237 заболевших.

В зоне особого риска — пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями. На этом фоне в регионе продлили самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. До 18 октября им не рекомендовано покидать свои дома. От кого ждать помощи старшему поколению в период пандемии, «Призыв» сообщал здесь.