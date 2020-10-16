Режим самоизоляции для пожилых продлили еще на две недели

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области продлили в очередной раз. Сейчас, когда число инфицированных с каждым днем становится больше, такое решение вполне ожидаемо. Теперь возрастных жителей региона просят самоизолироваться до 1 ноября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Официально люди старше 65 лет могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина. Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства.

Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности работающим пенсионерам никуда идти не потребуется.

Больничный будет сформирован автоматически.

Эпидситуация во Владимирской области сейчас внушает тревогу. За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 82 жителей области. Пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями, в зоне особого риска. От кого ждать помощи старшему поколению в период пандемии, «Призыв» рассказывал здесь.