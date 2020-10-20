Ремонт трассы М-7 в Собинском районе подходит к концу

В Собинском районе на федеральной трассе завершается ремонт проезжей части. Ограничение движения остается теперь только на подъезде к Демидово. Капремонт в этом году проводится на 156-162-м километре дороги М-7 «Волга», между Конино и Демидово. Подрядная компания «ДСК» сейчас заканчивает асфальтировать проезжую часть по пути в Лакинск. Встречные потоки разведены бетонными блоками, стоят предупреждающие знаки.

В этом году завершается второй этап капремонта в Собинском районе. Ранее делали участок на повороте в Ставрово. Был ликвидирован светофор с поворотами налево и установлено барьерное ограждение. Убрали все наземные переходы. Для разделения встречных потоков построены разворотные петли на 160-м и 164-м километре – в обе стороны, на 168-м – в сторону Москвы.

— К концу года будет обустроено более 40 пересечений и примыканий, отремонтировано порядка 3 километров подъездных дорог, установлены барьерные ограждения. На участке появятся новые дорожные знаки, автобусные остановки и тротуары. Также будут обновлены линии электроосвещения и появятся шумозащитные экраны, — поясняют в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород».

После капремонта на трассе увеличится пропускная способность.

В Ворше уже установили шумозащитные экраны. Но на прошлой неделе в них уже успела врезаться фура. Протаранила металлическое ограждение и разбила стекла.

Также на завершающей стадии работы в Петушинском районе около деревни Омутищи и в Вязниках, где по основной дороге уже запустили движение. В следующем году планируют строить развязки в Камешковском районе.

За всей ситуацией на дороге следит диспетчерский центр, открытый на трассе в Собинском районе. Ранее «Призыв» сообщал, как диспетчеры оперативно распространяют информацию о проблемах на трассе.