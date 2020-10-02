Разворотные петли построят на федеральной трассе в Камешковском районе

На федеральной трассе в Камешковском районе в следующем году начнется масштабный ремонт. На 222-224-м километре дороги будут построены разворотные петли. Соответственно, уберут «лишние» левые повороты, встречные потоки разграничат барьером. Проект ремонта участка М-7 «Волга» уже проходит госэкспертизу, решается вопрос с финансированием. Жители Камешковского района встревожены грядущими новациями. Они до сих пор не могут добиться решения проблем на соседнем участке трассы — 225-228-м километре. Убрали переходы и остановки в Марьинке и Пестово. Приходится идти в обход 16 километров. Был разрыв на трассе, которым пользовались и автомобилисты, и пешеходы. Но и его убрали.

Людмила Гуреева, первый заместитель главы администрации Камешковского района:

По опросу жителей, который мы недавно проводили, выясняется, что даже «скорые» отказываются ехать в эти населенные пункты.

Проблема у нас очень серьезная.

Федеральные дорожники заверили, что эти проблемы удастся решить строительством разворотных петель и надземных переходов. Упрдор нацелен реализовывать такую схему на многих участках трассы М-7.

Скорее всего, в Камешковском районе на двухсотых километрах сделают и второй этап дорожных работ. Руководство Упрдора обещало еще раз вернуться к схеме организации движения около деревень Марьино и Пестово.

Надежды на то, что вернут остановки для общественного транспорта, нет, так как федеральные дорожники настаивают на приоритетности транзитного транспорта. А большегрузам и легковушкам из других регионов не нужны помехи на трассе в виде автобусов, паркующихся и выезжающих с остановочного пункта. Как пояснили в администрации Камешковского района, ежедневно по трассе автобусы совершают 38 рейсов межмуниципального и пригородного сообщения. Люди добираются на проходящих автобусах до работы, до поликлиники. В населенные пункты заезжают единичные маршруты. И их график движения не так удобен.



Похожие проблемы есть и у жителей Гороховецкого, Собинского, Петушинского районов. По сути, везде, где проходит федеральная трасса и где имеется много деревень и сел по соседству. Дорожники настроены категорично. Они ссылаются на федеральное законодательство, советуют местным властям заняться развитием дорожной сети внутри своих городов и районов. Также рекомендуют региональным властям скорректировать расписание и схему движения пассажирского транспорта, не замыкая все на федеральной трассе.

Такую позицию высказывало как прежнее, так и нынешнее руководство. Еще год назад Упрдор возглавлял Алексей Борисов, сегодня он уже работает в Автодоре, который проектирует и строит платную магистраль М-12 Москва — Казань. Сейчас отрезком федеральной трассы Москва — Нижний Новгород занимается и.о. начальника Александр Лукашук. Он не столь жестко общается с местными и региональными властями, как это делал Алексей Борисов, но все же ратует за транзитный транспорт. Беды жителей обсуждать готов, но каких-то конструктивных решений не предлагает.

Все местные (камешковские, гороховецкие, владимирские) власти сетуют на дефицитный бюджет, недостаток финансирования на дорожный ремонт. Им просто не на что строить дороги и обеспечивать транспортной инфраструктурой населенные пункты. А крайними остаются жители, которым приходится в наш век автомобилизации и модернизации всего дорожного пространства все больше ходить пешком, по старинке, на своих двоих.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что во Владимире завершается ремонт «Пекинки». Меняется схема движения на двух перекрестках.