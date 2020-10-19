Пятиклассница выпала из окна школы

Ученица 5-го класса выпала из окна второго этажа школы. Инцидент произошел во Владимире около полудня 19 октября. Девочка получила травму. У нее закрытый перелом стопы. Проверку по факту несчастного случая начала прокуратура Владимирской области. Будут исследованы все обстоятельства произошедшего. Прокурорам предстоит дать оценку работе администрации школы. Изучат проверяющие и условия воспитания ребенка в семье. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачам удалось спасти жизнь пятилетнему малышу, выпавшему из окна с высоты девятого этажа. Ребенок около месяца находился на лечении в ОДКБ, затем в Институте травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Сейчас он проходит реабилитацию дома. По прогнозам медиков, мальчик будет ходить.