Пятеро медиков из Владимира привились от коронавируса

Владимирских медиков начали прививать от ковида. В область поступила первая партия вакцины. Первую пятёрку врачей иммунизировали в понедельник, 5 октября. Месяц назад они прививались от гриппа, в конце сентября у них взяли пцр-мазки, кровь на определение антител COVID-19. Все показатели были отрицательными. Эти условия являются обязательными для вакцинации от коронавируса.

— Они не больны в настоящее время и не перенесли инфекцию. В понедельник они пришли в нашу пятую горбольницу, где создана эпидемиологическая комиссия. Их здесь осмотрел инфекционист, врач-терапевт и врач – иммунолог. Изучили все анализы и приняли решение, что их можно вакцинировать. После обычной прививки за пациентом наблюдают 30 минут, в этом случае за ними наблюдали 1,5 часа. Прививку от ковида они перенесли без осложнений. Вакцина от ковида двухфазная. Сначала делается первая инъекция, потом в течение 3 недель идет наблюдение за этими пациентами, и, если нет побочных эффектов, людям вводится вторая доза, — рассказала Елена Утёмова, директор областного департамента здравоохранения.

Всего во Владимирскую область поступило 50 доз вакцины от коронавируса.

К концу октября прививочная кампания для медиков завершится. В ноябре регион будет ждать более масштабную партию. В департаменте подчеркнули, что эта процедура абсолютно добровольная.

— Сегодня во все регионы пришла вакцина. Конечно её не так много, как хотелось бы. Другое дело, мы все ещё нарабатываем опыт ее введения. Чтобы обеспечить максимальную безопасность пациента при вакцинации, — пояснила Утёмова.

Кто следующий в очереди на прививку от ковида после медицинских работников, в облздраве не знают. Всё будет зависеть от объема, который поступит в регион. Пока конкретики в этом вопросе нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что более 38 тысяч человек в области уже сделали прививку от гриппа. Было поставлено более 180 тысяч доз для взрослых и 120 для детей. Сегодня стало известно, что к нам поступило ещё 230 доз вакцины от гриппа для взрослого населения.