Пятьдесят школьников получили положительные тесты на ковид

Коронавирусная инфекция добралась до школ Владимирской области. У 50 учеников подтвержден COVID-19. Пока вирус не обнаружен лишь в школах ЗАТО г.Радужный, Киржачского, Кольчугинского и Собинского районов. Об этом «Призыву» в официальном ответе сообщил региональный департамент образования. Из-за угрозы распространения коронавируса в каждом районе местные власти приняли решение часть образовательных учреждений перевести на дистанционное обучение. Так в Гусь-Хрустальном районе учащихся сразу двух школ – неклюдовской и краснооктябрьской отправили по домам. Всего более 100 детей.

Что касается всей Владимирской области, на данный момент на дистанционное обучение перешли 26 классов в 17 школах региона. Три класса были закрыты во Владимире, по пять классов в Вязниковском и Гороховецком районах, четыре класса в Александровском, по два в Муроме и Коврове, и по одному в Меленковском, Судогодском и Гусь-Хрутсальном районах.

Чуть лучше ситуация в детских садах. В Гусь-Хрустальном районе на карантин закрыли две группы — в районном центре и поселке Красное Эхо. У троих воспитанников там был подтвержден диагноз COVID-19. Ещё две группы были закрыты в Юрьеве-Польском, но уже из-за болезни взрослого населения. Также на карантин отправляли по ОРВИ. Одну группу малышей в Петушках и две в селе Косинское Юрьев-Польского района.

Что касается учреждений среднего профессионального образования, на дистанционное обучение были переведены 2 группы во Владимирском базовом медицинском колледже и по одной группе в Никологорском аграрно-промышленном колледже, Вязниковском технико-экономическом и Муромском промышленно-гуманитарном. Вузы же работают в штатном режиме с сохранением мер социального дистанцирования.

На карантин закрывают классы и группы в детских садах.

Тем временем в департаменте образования отчитались, что образовательные учреждения готовы к дистанционке. За время пандемии на электронной платформе прошло обучение более 1300 педагогов, повысить квалификацию в этой сфере до конца года планируют ещё 1500 человек. На дистанционное обучение из областного бюджета было выделено более 73 миллионов рублей. Средства пошли на оснащение школ высокоскоростным интернетом, цифровой техники, электронных учебников.

— Наличие в регионе уже апробированных и внедренных цифровых решений позволило оперативно в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции оказать помощь образовательным организациям в обеспечении условий для дистанционного обучения в соответствии с законодательством, в том числе по защите персональных данных. В марте 2020 года к модулю СЭДО («Система электронного и дистанционного обучения») получили доступ к региональной платформе, – сообщает ведомство.

Несмотря на то, как чиновники хором хвалят новый уровень дистанционного образования, родители вспоминают об этом с содроганием. Когда в апреле этого года дети начали массово заниматься дома, в адрес учителей посыпался шквал негатива. Во некоторых семьях не было ноутбуков и доступа к интернету. На расстоянии школьный материал не усваивался. Но перевод всех учеников и студентов на дистанционное обучение в настоящий момент не планируется, успокаивают в департаменте. В любом случае, решение в каждом конкретном случае будет принимать администрация учебных заведений.

Ранее «Призыв» сообщал, что больше половины коек для пациентов с COVID-19 заняты. В регионе развернуты 723 места для лечения вирусной инфекции.