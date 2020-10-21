Игорь Петряков

Пульмонолог высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу

Специалист считает это опасным заблуждением

Главный внештатный пульмонолог Владимирской области назвал расчет на коллективный иммунитет опасным заблуждением. По словам Игоря Петрякова, переболеть коронавирусом могут все, не все его перенесут. Часть пациентов из зоны риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — могут не пережить заражение.

К сожалению, от этого вируса достаточно высокая смертность, она может достигать 3%. Заразимся все, а вот переболеем и выздоровеем не все. Если все заразятся, надо понимать, что не все выживут. Поэтому тактика всем заболеть и забыть об этом неправильная. Так не получится, — рассказал в эфире «Радио России — Владимир» Игорь Петряков. — И чем меньше людей сейчас заразится, тем меньше людей мы потеряем.

Пульмонолог призвал носить маски. Фото «Призыва»

По словам пульмонолога, в нашем регионе развитие ситуации зависит от дисциплинированности людей. Важно задуматься об индивидуальной защите: носить маски, не посещать места массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, подчеркивает врач.

Чем меньше будет пациентов, тем больше будет внимание каждому и меньше будет процент тяжелобольных, которых спасти зачастую не удается ни в Америке, ни в каких-то других развитых странах с высочайшей медициной, — отметил Игорь Петряков.

Пока же в регионе ежесуточный прирост заболевших увеличивается.

Накануне положительные тесты на коронавирус получил 81 человек. И установившаяся погода — мокрая и промозглая — может ситуацию усугубить, считает эксперт. Вирусы поздней осенью распространяются быстрее. COVID-19 легко перепутать с сезонными ОРВИ и гриппом. Насторожить должны потеря обоняния, покашливание, температура и ломота в теле.

Что касается симптомов коронавируса, то мы видим очень большой разброс разных проявлений, — говорит пульмонолог. — Кто-то переносит болезнь очень легко и с удивлением узнает, что у него уже есть антитела, а кто-то переносит крайне тяжело. Наиболее типичная картина для этого вируса такова: нет резкого, острого заболевания, как при гриппе, не ломит глаза, часто снижаются или полностью пропадают обоняние и вкус. Это связано с тем, что рецепторы вкуса и обоняния находятся на слизистой полости рта и в дальних отделах носа, там, где уже косточки близко к мозгу. И вирус их поражает первыми. Они на переднем крае. Эти симптомы, если никаких других нет, должны насторожить человека.

Врачи борются с коронавирусом уже полгода. Фото ТАСС

По словам Игоря Петрякова, симптомы коронавируса могут развиваться не с первых дней болезни, а в течение двух недель с момента первого проявления. 14 дней — это инкубационный период COVID-19. Нарастание может быть повторным, словно недомогание вернулось на фоне кратковременного улучшения.

При симптомах коронавируса эксперт советует сразу обращаться к врачу. Медика надо вызвать на дом. При этом бывают сбои в работе у медицинских организаций, говорит эксперт . Есть случаи, когда пациентам с коронавирусом приходится идти к врачу в общую очередь. Рассказывают жители Владимира и об отказе в тестировании на дому. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва» 


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