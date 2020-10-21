Пульмонолог высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу

Главный внештатный пульмонолог Владимирской области назвал расчет на коллективный иммунитет опасным заблуждением. По словам Игоря Петрякова, переболеть коронавирусом могут все, не все его перенесут. Часть пациентов из зоны риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — могут не пережить заражение.

— К сожалению, от этого вируса достаточно высокая смертность, она может достигать 3%. Заразимся все, а вот переболеем и выздоровеем не все. Если все заразятся, надо понимать, что не все выживут. Поэтому тактика всем заболеть и забыть об этом неправильная. Так не получится, — рассказал в эфире «Радио России — Владимир» Игорь Петряков. — И чем меньше людей сейчас заразится, тем меньше людей мы потеряем.

По словам пульмонолога, в нашем регионе развитие ситуации зависит от дисциплинированности людей. Важно задуматься об индивидуальной защите: носить маски, не посещать места массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, подчеркивает врач.

— Чем меньше будет пациентов, тем больше будет внимание каждому и меньше будет процент тяжелобольных, которых спасти зачастую не удается ни в Америке, ни в каких-то других развитых странах с высочайшей медициной, — отметил Игорь Петряков.

Пока же в регионе ежесуточный прирост заболевших увеличивается.

Накануне положительные тесты на коронавирус получил 81 человек. И установившаяся погода — мокрая и промозглая — может ситуацию усугубить, считает эксперт. Вирусы поздней осенью распространяются быстрее. COVID-19 легко перепутать с сезонными ОРВИ и гриппом. Насторожить должны потеря обоняния, покашливание, температура и ломота в теле.

— Что касается симптомов коронавируса, то мы видим очень большой разброс разных проявлений, — говорит пульмонолог. — Кто-то переносит болезнь очень легко и с удивлением узнает, что у него уже есть антитела, а кто-то переносит крайне тяжело. Наиболее типичная картина для этого вируса такова: нет резкого, острого заболевания, как при гриппе, не ломит глаза, часто снижаются или полностью пропадают обоняние и вкус. Это связано с тем, что рецепторы вкуса и обоняния находятся на слизистой полости рта и в дальних отделах носа, там, где уже косточки близко к мозгу. И вирус их поражает первыми. Они на переднем крае. Эти симптомы, если никаких других нет, должны насторожить человека.

По словам Игоря Петрякова, симптомы коронавируса могут развиваться не с первых дней болезни, а в течение двух недель с момента первого проявления. 14 дней — это инкубационный период COVID-19. Нарастание может быть повторным, словно недомогание вернулось на фоне кратковременного улучшения.

При симптомах коронавируса эксперт советует сразу обращаться к врачу. Медика надо вызвать на дом. При этом бывают сбои в работе у медицинских организаций, говорит эксперт . Есть случаи, когда пациентам с коронавирусом приходится идти к врачу в общую очередь. Рассказывают жители Владимира и об отказе в тестировании на дому. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.