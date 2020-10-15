Проверка недвижимости на юридическую чистоту в режиме онлайн

Покупка недвижимости всегда сопровождается крупными инвестициями. Этого момента не могли не заметить мошенники. Желание быстрой наживы заставляет нечистых на руку продавцов продавать доверчивым покупателям уже принадлежащие кому-либо квадратные метры, арестованное имущество и прочие варианты проблемной недвижимости. Ранее провести проверку объекта на предмет юридической чистоты мог только квалифицированный риэлтор. С появлением Публичной кадастровой карты, которая находится здесь https://rosreester.net, ситуация в корне изменилась. Теперь провести проверку интересующего объекта может любой желающий, не покидая стен собственного дома.

Что это такое?

Публичная кадастровая карта является онлайн сервисом, созданным специально для тех, кто желает убедиться в том, что приобретает абсолютно чистый в юридическом плане объект. На сайте представлена информация обо всех недвижимых объектах РФ, которые ранее были внесены в общий государственный кадастровый реестр.

Все возможные варианты объектов распределены по отдельным группам в соответствии типом (например, проверку квартиры необходимо осуществлять здесь https://rosreester.net/proverit-kvartiru). Такой подход существенно упрощает процесс поиска.

Информация, представленная на сайте портала, доступна жителям всех регионов страны. Пользуясь данными с сайта, можно проверить на юридическую чистоту любой недвижимый объект.

Как воспользоваться услугами сервиса?

Чтобы провести проверку, необходимо внести в пустующее окошко кадастровый номер или адрес интересующего объекта. Система проведет проверку, а готовый отчет выведет на адрес электронной почты, указанный в форме.

Чтобы проверить на юридическую чистоту земельный участок, в пустующем окошке на этой странице https://rosreester.net/proverit-uchastok введите кадастровый номер или адрес объекта.

В готовой выписке из ЕГРН будут указаны все необходимые для проведения проверки данные:

· информация о текущем и предыдущих владельцах;

· кадастровая стоимость;

· выступает ли недвижимость в роли залога;

· находится ли интересующий объект под арестом.

Все данные взяты из государственных баз, поэтому получение недостоверных данных здесь можно сразу исключить. Готовый документ заверяют электронной печатью Росреестра, поэтому полученная бумага будет иметь полную юридическую силу.