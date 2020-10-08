Пропавший 7-летний мальчик объявлен в федеральный розыск

Пропавший в Камешковском районе 7-летний мальчик объявлен в федеральный розыск. Об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Ориентировки разосланы по отделениям полиции всех регионов России. Омбудсмен призвал не останавливаться и продолжать распространять информацию о поиске мальчика. «Я верю, что ещё не всё потеряно, что Савелий найдётся живым и здоровым! Низкий поклон всем, кто принимает участие в поиске», — написал на своей странице Геннадий Прохорычев.

Первоклассника ищут уже 11-й день, несмотря на огромные усилия, никаких новостей пока нет. Тем не менее никто не сдается. Только от регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» за эти дни в поисках принимали участие 400 пеших групп. Они прошагали более 10 тысяч километров. Было выполнено 543 задачи, отсмотрены тысячи фотографий.