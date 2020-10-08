Пропавший 7-летний мальчик объявлен в федеральный розыск

Пропавший в Камешковском районе 7-летний мальчик объявлен в федеральный розыск. Об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Ориентировки разосланы по отделениям полиции всех регионов России. Омбудсмен призвал не останавливаться и продолжать распространять информацию о поиске мальчика. «Я верю, что ещё не всё потеряно, что Савелий найдётся живым и здоровым! Низкий поклон всем, кто принимает участие в поиске», — написал на своей странице Геннадий Прохорычев.
Первоклассника ищут уже 11-й день, несмотря на огромные усилия, никаких новостей пока нет. Тем не менее никто не сдается. Только от регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» за эти дни в поисках принимали участие 400 пеших групп. Они прошагали более 10 тысяч километров. Было выполнено 543 задачи, отсмотрены тысячи фотографий.
Штаб работает круглосуточно.
Близкие пропавшего мальчика благодарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи. С родителями ребенка сейчас работает психолог МЧС России.
Мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как вышел из школьного автобуса, домой он не вернулся. Ранее подробностями поисков ребенка поделился Следком. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.
Обсуждение 3
Значит, есть надежда что живой!
найдись!
Верно, значит есть надежда!