Программа «Место на жительство» побывала в селе Заречное        

Друзья, жизнь продолжается, и «Призыв» рад показать вам новый выпуск программы «Место на жительство». Он вполне может служить средством от осенней хандры, сыграть роль иммуномодулятора и вообще там всё красиво: дети, цветочки, пчёлки, коровы и замечательные виды русской глубинки. Сегодня вы посетите село Заречное Собинского района. Там когда-то жила родня Грибоедова, ну, и нам не зазорно будет оценить это место. Попкорн покупать не надо, программа идёт всего 12 минут. Просто включите и смотрите!

В этом выпуске вы увидите:

Необычную сельскую школу. Туда ездят учиться даже городские дети. Там есть «Точка роста», где ребятня занимается 3-D моделированием, осваивают квадракоптеры, сами делают мультфильмы и играют в шахматы. Кстати, там преподаёт лучший учитель Владимирской области 2020 года Сергей Лялякин, в программе он есть.

Классного фермера Владимира Потапова. У него есть своя пасека, несколько теплиц и 50 коров и бычков. А ещё он думает возобновить направление экотуризма. Хорошее дело: раньше к Потапову в Собинский район приезжали сторонники ЗОЖ со всей России и даже из Китая и Словакии. Коронавирус рано или поздно кончится, пора налаживать новые связи!

Грибоедовский парк. Об родовой усадьбе Грибоедовых там пока напоминает только камень-памятник, а так это хорошее место отдыха. О том, что ещё нового появится в Заречном, рассказывает глава администрации местного муниципального образования Игорь Голубев. Толковый и душевный руководитель, кстати.

Детский сад, верный завету профессора Преображенского. Ребята там играют в игровой, спят в спальне, учатся в классе и занимаются физкультурой в спортзале. Места, в отличие от городских детей, им хватает. Как так, смотрите в программе.

Уникальные костюмы Дома культуры. Сшиты они собственными руками артистов и их помощников. В этих самых костюмах зареченские таланты брали призы на самых престижных конкурсах.

А заодно вы узнаете, сколько стоит жильё и земля в селе, где можно найти работу и как в Заречном решается продуктовый вопрос. Да, забыли добавить: в многоквартирных домах села есть горячая вода. Такой вот штришок. Всё-таки — цивилизация!