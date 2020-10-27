Проезд в Коврове подорожает на 4,5%

С 10 января 2021 года в Коврове подорожает проезд в автобусах и троллейбусах. Цена билета и там, и там будет одинаковой — 23 рубля за поездку. Сейчас – на 1 рубль дешевле. Ковров — первый в регионе город, где за последнее время официально изменена такса на проезд. Именно с него начал работу по рассмотрению и утверждению предельных ставок на муниципальные и пригородные пассажирские перевозки областной департамент цен и тарифов. До конца года будут рассмотрены и тарифы по Владимиру. Заявки поданы в конце лета, но дата заседания не определена.

Утверждён и ночной тариф для ковровских троллейбусов. С 23 часов поездка будет стоить 28 рублей (сейчас — 27).

Ночной график движения введён для заводчан Коврова. Но себе в убыток троллейбусный парк работать не может, ведь кондукторам и водителям в ночную смену платить приходится больше.

При расчетах специалисты департамента применяли метод экономически обоснованных затрат и брали во внимание уровень инфляции. Отдельно учитывали платёжеспособность пассажиров и способность территории частично покрывать убытки перевозчиков. Во Владимирской области есть примеры, когда затраты перевозчиков слишком высоки, а доходы населения, наоборот, низкие. Поэтому местным властям приходится субсидировать транспортников, чтобы сохранить маршруты. В Коврове перевозчики умудряются держаться наплаву без бюджетной поддержки — несмотря на рост затрат на обслуживание, покупку валидаторов, сокращение графика движения при пандемии.

Эксперты департамента сделали также расчет для пригородных перевозчиков Ковровского района. Датой изменения тарифов назвали 27 февраля 2021 года. Утверждена ставка на уровне 3,27 рубля за километр, на 3,2% выше, чем сейчас.



У перевозчиков и местных властей есть право утверждать тариф ниже предельного уровня, определенного департаментом. Но таких примеров мало. Как правило, на скидку идут те перевозчики, которые проигрывают в конкуренции другим. Во Владимире, например, троллейбусное предприятие «Владимирпассажиртранс» держит тариф на рубль дешевле, чем автобусы.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия не согласна корректировать работу общественного транспорта из-за того, что автобусы ездят переполненные.