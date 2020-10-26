Проект реконструкции сгоревшего театра оценили в 23 миллиона рублей

Победителя торгов на выполнение проекта реконструкции областного драмтеатра определят через месяц. Сейчас заказ на подготовку проекта размещён на сайте госзакупок. Стоимость работ определили в сумму 23 миллиона 731 тысяча 932 рубля. Там ещё копейки есть, но бог с ними, с копейками. Вероятно, в ходе торгов цена уменьшится. Составление проекта даст возможность, во-первых, выяснить, сколько будет стоить сама реконструкция, а во-вторых, обратиться за финансовой поддержкой в Министерство культуры РФ и администрацию области. Без конкретных цифр там делать нечего, хотя предварительно поддержку обещали и федеральное ведомство, и «Белый дом».

По предварительным оценкам, на восстановление театра потребуется более 400 миллионов рублей.

Если торги состоятся и определится победитель, то, по условиям контракта, он должен будет выполнить проект до 30 июля 2021 года. Далее, по логике, необходимо определить источники финансирования для выполнения реконструкции, а после подготовить и разместить заказ уже на этот вид работ. Всё это, в свой черёд, потребует времени, так что вряд ли работяги появятся на культурном объекте раньше конца 2021 года. А уж полноценно спектакли в родных стенах театр развернёт, вероятно, в 2022 году. Это если всё пойдёт хорошо.

В интервью «Призыву» через месяц после случившегося в театре пожара («очаг культуры» полыхнул 29 июня) директор этого учреждения Борис Гунин выразил надежду, что театр откроется до конца 2021 года. Но при этом оговаривался, что это возможно лишь при крайне благоприятных условиях. Впрочем, хорошо, что процесс вообще идёт: если бы проводившаяся после трагедии экспертиза пришла к выводу, что серьёзно пострадали несущие конструкции, здание пришлось бы разобрать. А так, год-два можно потерпеть. Служенье муз не терпит суеты.

Пока же артисты Владимирского театра драмы демонстрируют свои спектакли на сценических площадках других культурных учреждений области. 23 и 24 октября в Арт-Холле (бывший ДК «Точмаш») состоялась премьера спектакля «Идиот». Постановка по знаменитому роману Федора Достоевского идет около 4 часов и требует приложения значительных усилий и от актеров, и от зрителей. Подробнее об этом событии можно почитать здесь.