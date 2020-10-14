Проблемы на трассе М-7 будут решать онлайн

В Собинском районе Владимирской области открылся единый диспетчерский центр, который будет в оперативном режиме следить за обстановкой на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» в пяти регионах страны. Можно не только увидеть происшествие на дороге, но и повлиять на его последствия. У экспертов ситуационного центра есть полномочия корректировать работу светофоров, чтобы снизить заторы на конкретном участке трассы. Все они подключены к единой системе.

В арсенале диспетчеров есть данные с 84 камер, расположенных на 1618 километрах дорог. Они дают не только потоковую картинку, но и формируют фотоархив. Также в диспетчерский центр поступают данные с 34 метеостанций. Обо всех погодных аномалиях сотрудники ситуационного центра сообщают в Упрдор «Москва — Нижний Новгород», а также по «Авторадио», частоты которого указаны вдоль трассы.

— Информирование пользователей о состоянии проезда — важная составляющая безопасного дорожного движения. Наша задача — оперативно предупредить водителя, чтобы он был в курсе всей ситуации на дороге. Это могут быть ДТП, дорожные работы, неисправные транспортные средства, туман, пробки, — говорит и.о. начальника Упрдор Александр Лукашук.

Круглосуточный телефон для связи с диспетчерским центром — 8-800-505-76-52.

На федеральных трассах работают информационные табло, куда также попадают оперативные данные с проезжей части. Круглосуточно информацию сообщают и на канал дальнобойщиков (15-й УКВ-диапазона).



Сегодня на трассах, которые обслуживает Упрдор, проводится ремонт на трех участках в Вязниковском, Собинском и Петушинском районах. До конца года все будет завершено. С опережением графика построили основную дорогу в Вязниках, движение по ней уже запущено. Осталось достроить проезжую часть для автомобилистов из города.

Завершаются работы и на многострадальной «Пекинке» в черте Владимира. Как «Призыв» сообщал ранее, въезд и съезд на проблемном перекрестке на Горького открыты. Расширение проезжей части не произошло, но движение стало более организованным.