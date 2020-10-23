Пробки с открытой улицы Чайковского переместятся на закрытый Октябрьский проспект

Движение на улице Чайковского во Владимире наконец-то открыли. Ремонт теплосетей на этом участке завершен. Из-за непогоды, которая якобы помешала тепловикам оперативно закончить работы по асфальтированию, открытие перенесли на несколько дней. Больше месяца владимирцы стояли в пробках, общественный транспорт ходил по временной схеме по улицам Ново-Ямской и МОПРа. Между тем уже сегодня начинается новый масштабный ремонт теплосетей на Октябрьском проспекте. Движение транспорта там ограничат. Из шести полос для проезда останутся только две.

Пешеходный переход, расположенный напротив дома № 14, временно организуют у соседнего дома № 11 по улице Малые Ременники. Добираться к домам № 14 и 16, а также к детскому саду № 14 и офисным зданиям владимирцам рекомендуют по Костерину переулку со стороны улицы Никитской и сквера имени Гоголя.

Тепловики приносят жителям областного центра извинения за неудобства.

В ходе реконструкции на Октябрьском проспекте заменят 228 метров теплосети. Взамен старых трубопроводов под проезжей частью Октябрьского проспекта будут смонтированы новые трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля. Она позволит в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети. Общий объем инвестиций составит 25,5 миллиона рублей.

Работы на Октябрьском проспекте продлятся до 21 ноября. После завершения реконструкции подрядчик должен в срок не позднее 30 ноября уложить новый асфальт и восстановить тротуары и газоны.

Ранее «Призыв» сообщал, что новую площадку для прогулок и катания на велосипеде на улице Соколова-Соколенка во Владимире оставили, не достроив.