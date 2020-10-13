Призывников отправят на службу в масках

Осенний призыв пройдет в условиях повышенных мер безопасности из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Требования к отправке новобранцев стали жестче. К месту прохождения военной службы они будут добираться в масках и с дезинфицирующими средствами. При необходимости сотрудники и призывники будут оперативно тестироваться на наличие COVID-19. В военном комиссариате Владимирской области отметили, что все меры обеспечиваются за счёт средств Министерства обороны РФ.

Осенний призыв продлится до 31 декабря.

Обязательную дезинфекцию проводят также в помещениях комиссариатов и областного сборного пункта. Усилен контроль за режимом проветривания и проведения влажной уборки, проводится термометрия.

Спецсредствами обрабатываются здания и прилегающие территории призывных пунктов комиссариатов городов и районов и сборного пункта области. Обработка проводится силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты Владимирского территориального гарнизона.

Сроки осенней призывной кампании остались прежними. Она продлится до 31 декабря. До этого времени от Владимирской области должно быть призвано более 1100 человек. В основном наши ребята будут служить в границах Западного военного округа. Порядка 10 процентов призывников отправятся в учебные подразделения, по окончании которых смогут продолжить военную службу в любой точке России.

Ранее «Призыв» сообщал, что спрос на маски во Владимирской области начал расти вместе со второй волной коронавируса. Это тут же сказалось на ценах.