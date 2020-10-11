Приостановили строительство развязки Сперанского-Чапаева во Владимире

Завершён 1-й этап строительства участка дороги, которая соединит улицы Сперанского и Чапаева во Владимире. Она разгрузит транспортный поток многотысячного жилого квартала — 8-ЮЗ. Эта развязка — главный объект дорожной компании нынешнего года в областном центре. Но при всей важности и актуальности он пока сделан лишь на треть. По контракту подрядчик должен был выполнить отрезок пути в черновом варианте до конца года. Но успел лишь построить ливневую канализацию и переложить часть инженерных сетей.

Строительство 800 метров дороги на Сперанского-Чапаева оценено в 107 миллионов рублей.

В этом году подрядчику заплатили 35 миллионов рублей. По сути, он даже не закончил прокладку труб, огородив основные узлы решетчатым забором. С высоты видно, где будет дорожная развязка. Можно понять, где организуют кольцевое движение и проложат выезды на Пугачева, Сперанского и Чапаева. Жителей окрестных домов тревожит то, что строительная площадка недостаточно огорожена и освещена. Кроме того, когда начнутся дожди, то вся грязь со стройки потечет вниз по Сперанского.



Не все жители юго-западного района одобряют утверждённый вариант развязки. Они, в частности, указывают на то обстоятельство, что для увеличения проходимости необходимо расширить улицу Чапаева, но это не предусмотрено. На втором этапе сделают только небольшой участок дороги по Василисина. Нужны дополнительные средства для расселения частных домов и расширения проезжей части. Все деньги выделены из бюджета, который на сегодня испытывает большой дефицит доходов.



Трудно вспомнить, когда мэрия за свой счет строила хоть одну дорогу. С десяток лет назад проложили отрезок на улице Юбилейной. В остальных случаях ограничивались работами по расширению и ремонту существующих направлений.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире появятся новые светофоры. Мэрия намеревается изменить схему организации движения на двух перекрестках с оживленным движением.