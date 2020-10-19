Премьера фильма «Доктор Лиза» пройдет во Владимире

В четверг, 22 октября, в российский прокат выходит картина «Доктор Лиза» (12+). Премьера состоится при информационной поддержке «Авторадио». Владимирцы смогут принять участие в розыгрыше билетов и попасть на предпоказ, который состоится в кинотеатре «Киномакс-Буревестник». Это биографическая драма режиссёра Оксаны Карас рассказывает об одном дне врача-реаниматолога, общественного деятеля и основателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Её роль исполняет актриса Чулпан Хаматова. Также в фильме играют Андрей Бурковский и Константин Хабенский.

Фильм основан на реальных событиях. Доктор Лиза погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи, пролетая над Черным морем. В самолете Минобороны Ту-154 она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя. Все пассажиры и члены экипажа, 92 человека, погибли. Картина «Доктор Лиза» получила приз зрительских симпатий на 31-м фестивале «Кинотавр». Чтобы выиграть бесплатные билеты на эту премьеру, в ближайшие два дня нужно внимательно слушать эфир «Авторадио Владимир».

— Слушатели «Авторадио Владимир» могут посмотреть фильм на день раньше всей страны. Предпремьерный спецпоказ пройдет 21 октября в кинотеатре «Киномакс-Буревестник». Для того чтобы выиграть пригласительные на него, нужно внимательно слушать эфир на 104,8 FM, поймать условный сигнал «Киномарафон на Авторадио» и выполнить задание диджея. Играем до 20 октября, — рассказала «Призыву» главный редактор «Авторадио-Владимир» Анастасия Колова.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские кинотеатры сейчас стараются всеми силами привлечь зрителей.