Предприниматели призвали власти просчитывать ущерб от ограничительных мер

Предприниматели Владимирской области потребовали от Владимира Сипягина сообщать о новых ограничениях по коронавирусу заранее и просчитывать ущерб, который они могут нанести. Свои предложения они сформулировали в открытом письме, адресованном властям. К губернатору обратились уполномоченный по защите прав предпринимателей и региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Представители бизнеса уверены, что у делового сообщества должна быть возможность подготовиться к запретительным мерам. На это необходимо, как минимум, 2-3 дня. При этом введение комендантского часа в кафе, барах и ресторанах произошло стремительно. И времени среагировать на решение не было.

Так, по заверению предпринимателей, руководителям общепита пришлось в срочном порядке отменять заказы, возвращать авансы, компенсировать отмену концертов и выплачивать неустойки. И такое решение областных властей снова поставило отрасль под удар. Тогда как бизнесмены должны возвращать кредиты, взятые на возобновление деятельности.

Предприниматели требуют от властей просчитывать социально-экономические последствия принимаемых решений.

Делать это стоит совместно с заинтересованными лицами по каналам видеосвязи в рамках оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики области, считаю в деловом сообществе. Руководители предприятий настаивают на возможности предусмотреть компенсационные меры на уровне региона, а также возможность обращения к правительству с ходатайством о принятии соответствующих мер поддержки, направленных на сохранение занятости.

Что касается уже принятого решения о переходе на новый режим работы кафе, баров и ресторанов, то предприниматели просят в указ губернатора внести изменения. В частности разрешить открыть свои двери после 23.00 предприятиям общественного питания, не ориентированным на развлечение и банкеты. Работать круглосуточно, по мнению бизнесменов, должны придорожные кафе.

— Специфика данного формата в том, что данные предприятия общественного питания не проводят развлекательных мероприятий и банкетов. Большинство придорожных заведений нашей области располагаются на федеральной трассе М-7 и работают круглосуточно для удобства проезжающих водителей и их пассажиров. Особенно часто в ночное время питаются водители-дальнобойщики, — сказано в открытом письме.

Общепит попал в список наиболее пострадавших во время ограничений по коронавирусу отраслей экономики. Кафе, бары и рестораны закрылись в конце марта. В июне для общепита сделали некоторые послабления и разрешили открыть летние веранды, лишь 22 июля они смогли начать работать в полную силу. Как ранее рассказывали «Призыву» представители отрасли, вторую волну многие из них могут не пережить.