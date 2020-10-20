Правительство утвердило маршрут трассы М-12

Правительство России утвердило изменения в схеме территориального планирования будущей трассы М-12 «Москва — Казань». Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, платная трасса пройдет через 6 районов Владимирской области:

— Петушинский район: поселения Нагорное, Петушинское и Пекшинское;

— Собинский район: Копнинское, Куриловское, Воршинское и Колокшанское;

— Владимир – обход города;

— Судогодский район: поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское;

— Гусь-Хрустальный район: поселок Золотково;

— Селивановский район: Малышевское поселение;

— Муромский район: поселения Ковардицкое и Борисоглебское.

Общая стоимость проекта превысит 650 млрд рублей.

Платную магистраль М-12 «Москва — Казань» начнут строить уже в 2021 году. Ввести новую дорогу в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Напомним, варианты трассировки автобана вызывали недовольство у местных жителей. Дачники и селяне высказывали многочисленные протесты. Ранее «Призыв» сообщал, что, по заверению областных властей, перед строительством платной скоростной магистрали проект обязательно пройдет экологическую экспертизу.