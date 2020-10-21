Повышение тарифов ЖКХ 2020: сравнение цен по регионам России

Как увеличилась стоимость услуг ЖКХ с июля 2020 года, что влияет на изменение цены, в каких регионах самые высокие, а где наиболее низкие тарифы.

Как увеличилась стоимость услуг ЖКХ с июля 2020 года, что влияет на изменение цены, в каких регионах самые высокие, а где наиболее низкие тарифы.

Повышение тарифов ЖКХ 2020: сравнение цен по регионам России
1 июля 2020 года были повышены тарифы ЖКХ. В этом году изменений цены больше не будет. Если не удается вовремя оплатить жилищно-коммунальные услуги, в SmartCredit* можно взять займ под 0% при первом обращении.

Что влияет на стоимость услуг
Цена на ЖКХ формируется из нескольких факторов. В стоимость включены расходы, которые несут организации для предоставления таких услуг. Туда входят:

  • производственные затраты: транспорт, стоимость сырья, расходы на проведение ремонта, амортизация, зарплата сотрудников;
  • расходы на реализацию инвестиционной программы (развитие): строительство и обновление ЛЭП, трубопроводов для подачи водоснабжения и газопроводов.

Помимо этого, на стоимость услуг ЖКХ в России влияет количество этажей в доме, тип плиты, наличие мусоропровода и других удобств на территории ЖК.

В России тарифы ЖКХ повышают регулярно. В среднем стоимость услуг увеличивается на 7–10% ежегодно. Это происходит по ряду причин:

  • Инфляция. Она неизменно влечет увеличение цен на товары и услуги, в том числе ЖКХ.
  • Увеличение цен на сырье. Ежегодно растут цены на воду, газ и другое топливо.
  • Повышение цен на обслуживание дома. На этот фактор влияют управляющие компании, поскольку они сами устанавливают тарифы на свои услуги.

Поставкой природных ресурсов (воды и газа) занимаются ресурсосберегающие предприятия. Устанавливает цены за единицу ресурса государственный орган – Региональная служба по тарифам. Это подведомственная структура Федеральной антимонопольной службы.

С 2014 года в стране действует механизм, направленный на сдерживание роста цен на услуги ЖКХ. Однако он работает неравномерно: ежегодно в некоторых регионах повышение тарифов ЖКХ происходит на 3–4%, а в других – на 8–9%.

Повышение тарифов в разных регионах страны
Установкой тарифов ЖКХ занимаются региональные власти, поэтому стоимость услуг может сильно различаться в разных регионах страны. На это влияют не только властные структуры, но и факт наличия в регионе необходимых ресурсов. При отсутствии сырья уходят большие расходы на его поставку.

Последнее увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги произошло 1 июля 2020 года. Их стоимость повысилась в среднем на 5%. На такой процент увеличился тариф в Москве, Омской области, Якутии и Бурятии.

Самые большие изменения произошли в Чеченской Республике, там цена на услуги увеличилась на 6,5%. А в Ненецком автономном округе стоимость изменилась меньше всего – она возросла на 2,4%.

Однако это не означает, что с середины 2020 года сумма в квитанции изменилась именно на этот процент. Конечная цена может быть больше, поскольку тарифы на обслуживание многоквартирных домов устанавливает управляющая компания. Кроме того, не исключена вероятность смены УК, что влечет к пересмотру списка оказываемых услуг и изменению суммы в меньшую или большую сторону.

Важно также отметить, что из-за пандемии коронавируса во многих регионах тарифы ЖКХ были увеличены на меньший процент, чем было установлено изначально. Например, в Калуге, Волгограде и Ярославле цены на услуги по вывозу мусора остались без изменений. Власти Рязанской области отказались от увеличения тарифов на газ и капремонт, а в Нижнем Новгороде отменили повышение стоимости отопления.

Регионы с самыми высокими ценами на ЖКХ
По последним данным, самые высокие тарифы ЖКХ установлены в следующих регионах:

  • Москва. Здесь самые высокие цены на электричество, капремонт и горячее водоснабжение.
  • Московская область. В этом регионе очередь дорогое отопление.
  • Санкт-Петербург. Жители этого города больше остальных платят за электроэнергию и водоснабжение. Однако на некоторые услуги тарифы здесь значительно ниже.
  • Регионы Сибири. Одни из самых высоких тарифов на отопление, электричество и водоснабжение.
  • Волгоградская область. Тут самый дорогой природный газ.

Отдельно выделяют регионы, где стоимость выше лишь на часть услуг. Однако конечные расходы там не столь высоки, поскольку остальные затраты значительно ниже. Например, в Ростове-на-Дону стоимость электроэнергии и отопления сравнима с московской, но жители этого города платят намного меньше за капремонт.

Регионы с самыми низкими ценами на ЖКХ
Меньше всего за жилищно-коммунальные услуги платят жители следующих регионов:

  • Дагестан и Чеченская Республика. Здесь минимальные цены на электричество, водоснабжение и газ.
  • Новосибирская область. Стоимость ниже на большинство услуг, за исключением воды.
  • Республика Татарстан. Минимальные тарифы на капремонт.
  • Иркутская область. Здесь за электроэнергию платят в 5 раз меньше, чем в Москве.

Несмотря на то, что в этом году в Чечне тарифы ЖКХ увеличились больше, чем в других частях страны, цены здесь по-прежнему остаются самыми низкими в России.

Тарифы ЖКХ в регионах РФ

Регион/Тариф Горячее водоснабжение (руб/м3) Газоснабжение (руб/м3) Электрическая энергия (руб/кВт/час) Отопление (руб/Гкал) Капитальный ремонт (руб/м2)
Москва 205,15 7,04 В домах без дифференциации по времени – 4,87

В домах с дифференциацией по времени: 5,6 (07:00–23:00);

1,63 (23:00–07:00)

 1929,41 18,86
Московская область 164,58 6,35 В домах без дифференциации по времени – 5,73

В домах с дифференциацией по времени:

6,59 (07:00–23:00);

2,52 (23:00–07:00)

 2535,11 9,07
Санкт-Петербург 109,1 6,56 В домах без дифференциации по времени – 4,82

В домах с дифференциацией по времени:

5,42 (07:00–23:00);

3,12 (23:00–07:00)

 1818,29 9
Ростов-на-Дону 65,03 6,32  

5,75

 

 2386,62 9,92
Чеченская Республика 18,56 4,94 2,81 – город

1,97 – сельское поселение

 

 2045,68 6,72

 

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