Как увеличилась стоимость услуг ЖКХ с июля 2020 года, что влияет на изменение цены, в каких регионах самые высокие, а где наиболее низкие тарифы.
Как увеличилась стоимость услуг ЖКХ с июля 2020 года, что влияет на изменение цены, в каких регионах самые высокие, а где наиболее низкие тарифы.
Повышение тарифов ЖКХ 2020: сравнение цен по регионам России
1 июля 2020 года были повышены тарифы ЖКХ. В этом году изменений цены больше не будет. Если не удается вовремя оплатить жилищно-коммунальные услуги, в SmartCredit* можно взять займ под 0% при первом обращении.
Что влияет на стоимость услуг
Цена на ЖКХ формируется из нескольких факторов. В стоимость включены расходы, которые несут организации для предоставления таких услуг. Туда входят:
- производственные затраты: транспорт, стоимость сырья, расходы на проведение ремонта, амортизация, зарплата сотрудников;
- расходы на реализацию инвестиционной программы (развитие): строительство и обновление ЛЭП, трубопроводов для подачи водоснабжения и газопроводов.
Помимо этого, на стоимость услуг ЖКХ в России влияет количество этажей в доме, тип плиты, наличие мусоропровода и других удобств на территории ЖК.
В России тарифы ЖКХ повышают регулярно. В среднем стоимость услуг увеличивается на 7–10% ежегодно. Это происходит по ряду причин:
- Инфляция. Она неизменно влечет увеличение цен на товары и услуги, в том числе ЖКХ.
- Увеличение цен на сырье. Ежегодно растут цены на воду, газ и другое топливо.
- Повышение цен на обслуживание дома. На этот фактор влияют управляющие компании, поскольку они сами устанавливают тарифы на свои услуги.
Поставкой природных ресурсов (воды и газа) занимаются ресурсосберегающие предприятия. Устанавливает цены за единицу ресурса государственный орган – Региональная служба по тарифам. Это подведомственная структура Федеральной антимонопольной службы.
С 2014 года в стране действует механизм, направленный на сдерживание роста цен на услуги ЖКХ. Однако он работает неравномерно: ежегодно в некоторых регионах повышение тарифов ЖКХ происходит на 3–4%, а в других – на 8–9%.
Повышение тарифов в разных регионах страны
Установкой тарифов ЖКХ занимаются региональные власти, поэтому стоимость услуг может сильно различаться в разных регионах страны. На это влияют не только властные структуры, но и факт наличия в регионе необходимых ресурсов. При отсутствии сырья уходят большие расходы на его поставку.
Последнее увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги произошло 1 июля 2020 года. Их стоимость повысилась в среднем на 5%. На такой процент увеличился тариф в Москве, Омской области, Якутии и Бурятии.
Самые большие изменения произошли в Чеченской Республике, там цена на услуги увеличилась на 6,5%. А в Ненецком автономном округе стоимость изменилась меньше всего – она возросла на 2,4%.
Однако это не означает, что с середины 2020 года сумма в квитанции изменилась именно на этот процент. Конечная цена может быть больше, поскольку тарифы на обслуживание многоквартирных домов устанавливает управляющая компания. Кроме того, не исключена вероятность смены УК, что влечет к пересмотру списка оказываемых услуг и изменению суммы в меньшую или большую сторону.
Важно также отметить, что из-за пандемии коронавируса во многих регионах тарифы ЖКХ были увеличены на меньший процент, чем было установлено изначально. Например, в Калуге, Волгограде и Ярославле цены на услуги по вывозу мусора остались без изменений. Власти Рязанской области отказались от увеличения тарифов на газ и капремонт, а в Нижнем Новгороде отменили повышение стоимости отопления.
Регионы с самыми высокими ценами на ЖКХ
По последним данным, самые высокие тарифы ЖКХ установлены в следующих регионах:
- Москва. Здесь самые высокие цены на электричество, капремонт и горячее водоснабжение.
- Московская область. В этом регионе очередь дорогое отопление.
- Санкт-Петербург. Жители этого города больше остальных платят за электроэнергию и водоснабжение. Однако на некоторые услуги тарифы здесь значительно ниже.
- Регионы Сибири. Одни из самых высоких тарифов на отопление, электричество и водоснабжение.
- Волгоградская область. Тут самый дорогой природный газ.
Отдельно выделяют регионы, где стоимость выше лишь на часть услуг. Однако конечные расходы там не столь высоки, поскольку остальные затраты значительно ниже. Например, в Ростове-на-Дону стоимость электроэнергии и отопления сравнима с московской, но жители этого города платят намного меньше за капремонт.
Регионы с самыми низкими ценами на ЖКХ
Меньше всего за жилищно-коммунальные услуги платят жители следующих регионов:
- Дагестан и Чеченская Республика. Здесь минимальные цены на электричество, водоснабжение и газ.
- Новосибирская область. Стоимость ниже на большинство услуг, за исключением воды.
- Республика Татарстан. Минимальные тарифы на капремонт.
- Иркутская область. Здесь за электроэнергию платят в 5 раз меньше, чем в Москве.
Несмотря на то, что в этом году в Чечне тарифы ЖКХ увеличились больше, чем в других частях страны, цены здесь по-прежнему остаются самыми низкими в России.
Тарифы ЖКХ в регионах РФ
|Регион/Тариф
|Горячее водоснабжение (руб/м3)
|Газоснабжение (руб/м3)
|Электрическая энергия (руб/кВт/час)
|Отопление (руб/Гкал)
|Капитальный ремонт (руб/м2)
|Москва
|205,15
|7,04
|В домах без дифференциации по времени – 4,87
В домах с дифференциацией по времени: 5,6 (07:00–23:00);
1,63 (23:00–07:00)
|1929,41
|18,86
|Московская область
|164,58
|6,35
|В домах без дифференциации по времени – 5,73
В домах с дифференциацией по времени:
6,59 (07:00–23:00);
2,52 (23:00–07:00)
|2535,11
|9,07
|Санкт-Петербург
|109,1
|6,56
|В домах без дифференциации по времени – 4,82
В домах с дифференциацией по времени:
5,42 (07:00–23:00);
3,12 (23:00–07:00)
|1818,29
|9
|Ростов-на-Дону
|65,03
|6,32
|
5,75
|2386,62
|9,92
|Чеченская Республика
|18,56
|4,94
|2,81 – город
1,97 – сельское поселение
|2045,68
|6,72
*Финансовые услуги оказывает ООО «ФЖК», ОГРН 1157746290921, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, эт. 2 ком. 6,7
Обсуждение