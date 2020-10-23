Поставить укол от гриппа на дому пожелали только 32 человека

Владимирские пенсионеры не горят желанием делать прививки от гриппа на дому. Всего 32 жителя Доброго отправили заявки на эту процедуру. Проект по вакцинации на дому людей 65+ облздрав совместно с активистами ОНФ запустили на прошлой неделе. Записаться на укол могли как сами пациенты, прикреплённые к больнице № 5 областного центра, так и их родственники. Для этого необходимо написать СМС со своими данными (ФИО и адресом) по телефону 8-903-833-7770. Но услуга пока не стала популярной.

— Если вы хотите сохранить здоровье своих близких, воспользуйтесь этой возможностью. Она для тех, кто прикреплен к городской больнице № 5. И если мы увидим, что эта работа востребована, мы будем её тиражировать на другие районы города Владимира, – подчеркнула Елена Утёмова, директор областного департамента здравоохранения.

Больница № 5 находится на Добросельской, 38а, во Владимире.

Одна из читательниц «Призыва», пребывающая сейчас на больничном, прикреплена к пятой городской поликлинике. По её словам, врачи жалуются, что пенсионерам не сидится дома и они приходят на прием к врачу по любой надобности.

— Приходила врач из пятой больницы. Там осталось 4 участковых терапевта на все Доброе. Вроде как справляются. Но процесс работы затормаживают здоровые бабульки 65+, атакуют их кабинеты. Не дают лечить больных. А сейчас среди пациентов много с пневмонией, — заметила Юлия, жительница Доброго.

Всем ответственным пожилым гражданам, решившим прививаться на дому, делают прививку «Совигрипп». Её защитные действия активизируются через 2 недели. Медики обещают, что иммунитет будет защищен весь год, до следующей прививочной кампании.

— Контакты здоровых людей с медработниками происходят. Мы активно проводим вакцинацию от гриппа. И мы договаривались с медицинскими работниками, чтобы эти два процесса были синхронизированы. Если пациент пришел на вакцинацию в поликлинику, то максимально в это же время он мог пройти и диспансеризацию, — пояснила Елена Утёмова. — Но создавать скученность в поликлиниках в погоне за диспансеризацией никто не будет. Для её проведения есть отдельные кабинеты или блоки профилактики, не пересекающиеся с больными пациентами.

Ранее «Призыв» сообщал, что активисты ОНФ развозят врачей из второй поликлинике по адресам пациентов.