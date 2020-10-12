Послушник потратил украденные в монастыре деньги на рестораны и автомобиль

Послушник вязниковского монастыря сбежал и прихватил с собой 800 тысяч рублей. Задержали его в Рязанской области. Злоумышленник во всем сознался. Он успел потратить деньги на рестораны, съемную квартиру в Москве и аренду автомобиля и охранников. В момент задержания он направлялся к своему другу, планируя остаться у него.

О краже в полицию сообщил настоятель храма. 800 тысяч рублей собрали прихожане. Они предназначались на ремонт храма. Правоохранители установили, что деньги хранились в шкафу в келье настоятеля. Знать о них могли только проживающие там послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи денег и на связь не выходил.

Злоумышленника задержали в соседнем регионе.

Подозреваемый сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что злоумышленники украли из Свято-Троицкого храма села Патакино икону XIX века.