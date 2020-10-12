Послушник потратил украденные в монастыре деньги на рестораны и автомобиль

Послушник вязниковского монастыря сбежал и прихватил с собой 800 тысяч рублей. Задержали его в Рязанской области. Злоумышленник во всем сознался. Он успел потратить деньги на рестораны, съемную квартиру в Москве и аренду автомобиля и охранников. В момент задержания он направлялся к своему другу, планируя остаться у него.
О краже в полицию сообщил настоятель храма. 800 тысяч рублей собрали прихожане. Они предназначались на ремонт храма. Правоохранители установили, что деньги хранились в шкафу в келье настоятеля. Знать о них могли только проживающие там послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи денег и на связь не выходил.
Злоумышленника задержали в соседнем регионе.
Подозреваемый сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что злоумышленники украли из Свято-Троицкого храма села Патакино икону XIX века.
Обсуждение 5
у людей ничего святого не остается
«…Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…»
вот тебе и божьи помощники
Да уж, вот тебе и послушник!
На что надеялся не понятно, бес попутал