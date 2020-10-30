После каникул во Владимире возобновится очное обучение в школах

Ситуация по коронавирусу в сфере образования Владимирской области стабильная. Заболевания носят точечный характер. Поэтому на сегодняшний день речи о повсеместном переходе на дистанционное обучение не идёт. Об этом на брифинге в «Белом доме» заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева. При этом она напомнила, что решение о графике учебного процесса, назначении каникул, выборе формы организации учебного процесса — это исключительно полномочия самих учебных учреждений.
Больше всего детей и педагогов болеют в Муроме, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районе. Благоприятная обстановка сложилась в Ковровском, Судогодском, Меленковском районах и Радужном. Школ и детских садов, ушедших на карантин, там нет даже частично.
Полностью в регионе сейчас закрыта только школа № 1 города Камешково. Еще в 12 школах на карантин закрыто по одному классу. При этом наметилась положительная тенденция: на прошлой неделе таких школ было 19.
Переход на дистанционное обучение в департаменте образования считают нецелесообразным.
Пока у большинства учащихся региона плановые осенние каникулы. Они охватили 253 школы. Однако уже сейчас ряд образовательных организаций приняли решение о продлении каникул до 8 ноября. Среди них школы Кольчугино, сельская школа поселка Бавлены и две школы Петушинского района. В Гусь-Хрустальном районе каникулы до двух недель увеличили в двух школах. Сделано это по предписанию Роспотребнадзора.
— Вопрос по остальным территориям решили отложить хотя бы до конца этой недели, — заявила Ольга Беляева.
Что касается детских садов, то полностью закрыты на карантин только два учреждения. Это небольшие детские сады в деревне Вышманово Собинского района и Киржачском районе. Всего их посещают 39 детей. Первые детский сад закрыт на карантин по коронавирусу, второй — по ОРВИ. Частично ушли на карантин 17 детских садов региона. Там закрыто по одной группе. Неделей ранее цифра была выше – 24 ДОУ.
Ранее «Призыв» сообщал, что о продлении каникул до 4 ноября включительно объявила владимирская школа № 36. Руководство образовательного учреждения решило подстраховаться.
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