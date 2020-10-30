После каникул во Владимире возобновится очное обучение в школах

Ситуация по коронавирусу в сфере образования Владимирской области стабильная. Заболевания носят точечный характер. Поэтому на сегодняшний день речи о повсеместном переходе на дистанционное обучение не идёт. Об этом на брифинге в «Белом доме» заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева. При этом она напомнила, что решение о графике учебного процесса, назначении каникул, выборе формы организации учебного процесса — это исключительно полномочия самих учебных учреждений.

Больше всего детей и педагогов болеют в Муроме, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районе. Благоприятная обстановка сложилась в Ковровском, Судогодском, Меленковском районах и Радужном. Школ и детских садов, ушедших на карантин, там нет даже частично.

Полностью в регионе сейчас закрыта только школа № 1 города Камешково. Еще в 12 школах на карантин закрыто по одному классу. При этом наметилась положительная тенденция: на прошлой неделе таких школ было 19.