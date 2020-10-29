Попытка отдать дворец Воронцовых инвесторам снова не удалась

Очередная попытка отдать родовую вотчину графов Воронцовых-Дашковых на реке Пекше в хорошие руки не увенчалась успехом. На дворцово-парковый ансамбль приехал посмотреть известный аграрий и предприниматель Джон Кописки, чей бизнес преимущественно развернулся в Петушинском районе, где и находится исторический объект. Усадьба ещё достаточно крепкая, уверяли его чиновники. Но дальше экскурсии дело не пошло. До этого районная администрация неоднократно предпринимала шаги к тому, чтобы пристроить исторический комплекс инвесторам. Пока без результата. Усадьба меж тем ветшает.
— Нас очень беспокоит состояние и судьба усадьбы. Мы уже неоднократно пытались найти инвесторов, которые бы взяли этот объект, привели в порядок и вдохнули в него вторую жизнь, — сообщил «Призыву» Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района.
В родовом гнезде Воронцовых гостил даже легендарный полководец Александр Суворов. В годы Великой Отечественной войны там располагался военный госпиталь. А в начале 1980-х годов усадьба стала детским областным пульмонологическим санаторием «Болдино», который закрыли в 2012 году.
В 2013-м весь комплекс передали на баланс Госцентра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия. Ежегодно приходится тратить на охрану исторического места около миллиона рублей. Недавно во дворце отремонтировали крышу. Весь комплекс можно было бы восстановить под санаторий либо иной туристический объект. Но бизнесменов это не привлекает: денег придётся вложить много, а будет ли отдача — неизвестно. И ещё одна серьёзная закавыка – сложности с оформлением земли.
— Есть проблема. Усадьба включает в себя порядка 10 объектов. Это очень значительный объём. До сих пор не определен отвод земельного участка, который занимает более 8 гектаров. Соответственно это требует больших вложений со стороны инвесторов, — пояснила «Призыву» Алла Алексеева, директор ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия».
Вопрос по спорному участку решает ДИЗО совместно с районными и сельскими властями.
— Важным вопросом в деле привлечения инвесторов является формирование земельного участка территории усадьбы, что станет возможным после внесения органами местного самоуправления корректировки в генплан, — пояснили «Призыву» в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области.
Суммы, которые потребуются на восстановительные работы, огромны. Только площадь дворца составляет более 5600 кв. метров, и на его ремонт с реставрацией ориентировочно уйдет более 250 миллионов рублей. А до этого там необходимо провести проектные работы.
— Мы сделали обследование дворца. Выполнили противоаварийные работы, касающиеся электрики. И сейчас мы заходим с некоторыми проектными предложениями, чтобы в следующем году сделать ещё ряд противоаварийных и консервационных мероприятий в рамках областной программы по сохранению и развитию культуры. На эти цели рассчитываем получить 2-2,5 миллиона рублей, — пояснили «Призыву» в Госцентре.
Всего во Владимирской области расположено 35 дворянских усадеб, являющихся объектами культурного наследия регионального и федерального значения. Подавляющее большинство нуждается в ремонте и реставрации. В этом году Госинспекция по охране объектов культурного наследия направила в Министерство культуры список 9 усадеб, которые могут поучаствовать в нацпроекте «Возрождение исторических усадеб». В перечень вошел и архитектурный ансамбль Воронцовых. Возможно, если к его ремонту подключат федеральное финансирование, то и инвесторы подтянутся.
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