Попытка отдать дворец Воронцовых инвесторам снова не удалась

Очередная попытка отдать родовую вотчину графов Воронцовых-Дашковых на реке Пекше в хорошие руки не увенчалась успехом. На дворцово-парковый ансамбль приехал посмотреть известный аграрий и предприниматель Джон Кописки, чей бизнес преимущественно развернулся в Петушинском районе, где и находится исторический объект. Усадьба ещё достаточно крепкая, уверяли его чиновники. Но дальше экскурсии дело не пошло. До этого районная администрация неоднократно предпринимала шаги к тому, чтобы пристроить исторический комплекс инвесторам. Пока без результата. Усадьба меж тем ветшает.

Уникальный дворцово-парковый ансамбль на Пекше был построен в XVIII веке. Восстанавливать комплекс никто не берётся. Предстоящие траты не по зубам бизнесменам.

— Нас очень беспокоит состояние и судьба усадьбы. Мы уже неоднократно пытались найти инвесторов, которые бы взяли этот объект, привели в порядок и вдохнули в него вторую жизнь, — сообщил «Призыву» Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района. В родовом гнезде Воронцовых гостил даже легендарный полководец Александр Суворов. В годы Великой Отечественной войны там располагался военный госпиталь. А в начале 1980-х годов усадьба стала детским областным пульмонологическим санаторием «Болдино», который закрыли в 2012 году.

В 2013-м весь комплекс передали на баланс Госцентра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия. Ежегодно приходится тратить на охрану исторического места около миллиона рублей. Недавно во дворце отремонтировали крышу. Весь комплекс можно было бы восстановить под санаторий либо иной туристический объект. Но бизнесменов это не привлекает: денег придётся вложить много, а будет ли отдача — неизвестно. И ещё одна серьёзная закавыка – сложности с оформлением земли. — Есть проблема. Усадьба включает в себя порядка 10 объектов. Это очень значительный объём. До сих пор не определен отвод земельного участка, который занимает более 8 гектаров. Соответственно это требует больших вложений со стороны инвесторов, — пояснила «Призыву» Алла Алексеева, директор ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия».

Вопрос по спорному участку решает ДИЗО совместно с районными и сельскими властями.